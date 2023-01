Ayudante de bus intermunicipal perdió la vida en medio de asalto en plena carretera

Autoridades anunciaron millonaria recompensa por información de los autores del crimen. Una pasajera del vehículo relató el pánico que se vivió.

El hecho ocurrió hacia las 9:45 de la noche en la vía Palmira-Cali, a la altura del peaje CIAT. Dos sujetos intimidaron con arma de fuego a los ocupantes de un bus de servicio intermunicipal de la empresa Expreso Trejos que se dirigía a la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

"Empezaron a cobrar los auxiliares del transporte y, justo en ese momento, dos tipos armados tomaron el control del bus. Nos acorralaron a todos, que les entregáramos las cosas, se llevaron maletines con objetos de valor, dinero, celulares", contó una joven que viajaba en el automotor.

La mujer relató que, por haber sido la última persona en subirse al bus, ella había optado por sentarse junto al conductor. Asimismo, contó que justo por estar en ese puesto se sintió un poco más vulnerable.

"Me cogieron el pelo y la persona que me tenía agarrada tenía un arma, que accionó. La verdad no estaba mirando, no supe a dónde estaba apuntando exactamente, después de unos minutos se robaron todas las cosas y se bajaron", añadió.

De acuerdo con el testimonio de la ciudadana, los supuestos ladrones eran un hombre de tez morena y otro de tez blanca y ojos claros. "Cuando ellos se bajaron, una chica empezó a gritar que por favor la ayudaran, que había un herido", sostuvo.

Publicidad

Según la joven, otra mujer que al parecer era enfermera intentó darle primeros auxilios al lesionado. Dijo que alcanzaron a llegar al peaje y fue ahí cuando los ocupantes del bus se bajaron y pidieron ayuda.

Sin embargo, cuando llegaron al sitio, la persona que había sido impactada por la bala ya estaba muerta, luego llegó la ambulancia.

Publicidad

La pasajera dijo también que la Policía llegó 40 minutos después. "Quisimos tratar de localizarlos (a los delincuentes) con mi teléfono, porque aún estaba encendido. Se cree que siguieron hacia Cali, porque mi celular tenía registro de visitas en Cali y yo no alcancé a llegar", puntualizó.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la persona asesinada sería también conductor de la misma empresa de transporte intermunicipal, pero que al momento de los hechos estaba como auxiliar. La víctima fatal fue identificada como Carlos Alberto García.

El coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de Policía Valle, señaló que el hoy fallecido opuso resistencia al hurto y que la institución “ha priorizado esta investigación y ofrece una recompensa de $10 millones".

"Se ha recaudado importante material probatorio, como es un video donde se observan a los dos delincuentes y pedimos a la red de participación cívica que nos ayude a la identificación para generar la captura".

Publicidad

Entre tanto, a través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad de Palmira también ofreció otros $10 millones por información que permita esclarecer el hecho y dar con el paradero de los ladrones, quienes habrían huido en dos motocicletas.