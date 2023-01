Azotados por la piratería están conductores de transporte público que se mueven por la vía al mar

Aseguran que la informalidad se ha apoderado del corredor vial generando grandes pérdidas económicas.

Casi desoladas se encuentran las taquillas de la Terminal de Transporte de Cali donde se venden los tiquetes hacia Buenaventura, occidente del Valle del Cauca.

“Anteriormente, salíamos con 19 pasajeros, con 20 pasajeros, con 25. Hoy en día, salimos a las 3:00 a. m. con 2, 3 pasajeros, máximo 5, para venirnos igual y los piratas pasan por el lado de nosotros llenos con 5, con 8, 10 pasajeros y nosotros vacíos”, dice Jhonatan Morales, conductor de servicio público intermunicipal.

Las pérdidas han sido millonarias, así lo asegura este gremio en el que los conductores antes generaban 100 mil pesos de ganancia al día, mientras que ahora son solo 20 mil.

“Las empresas hicimos, en el 2018, una evaluación de cuánto se ha perdido en siete años y ascendió a 10 mil millones de pesos”, afirma Luis Hernando Lozano, gerente del Corredor del Pacífico S. A. S.

Los transportadores afectados denuncian también que hace falta control y sanción por parte de las autoridades de tránsito.

“Un guarda de tránsito viendo cómo salen los piratas, nos dicen ellos (los agentes) que no pueden hacer nada, porque no están en movimiento, pero, si los están viendo cómo cargan los pasajeros, ¿qué pedimos? Que ejerzan autoridad”, anota Lozano.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca reconoce que el fenómeno de la piratería ha crecido, pero asegura que sí se realizan controles.

“Somos de las ciudades donde mayor control hemos ejercido, hay una trazabilidad de más de 4.000 vehículos por año durante los últimos tres años, es decir, más de 12.000 procedimientos, de manera que sí se hacen los controles”, sostiene Wílliam Bermúdez, líder del Centro de Gestión de la dependencia.

Según cifras del Corredor del Pacífico S. A. S., los vehículos de transporte ilegal movilizan 350.000 pasajeros al año.

La autoridades aseguraron que van a reforzar los controles, pero no solo en la vía al mar sino en diferentes focos de piratería.



En contexto

¿De $100.000 diarios a $20.000? Crisis de transportadores en ruta Cali-Buenaventura por piratería