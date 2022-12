Bailarines caleños de Swing Latino consiguen el tercer puesto en el reality ‘World of Dance’

El show que tenía entre sus jurados a Jennifer López, se dejó impactar por las particulares y complejas coreografías de los artistas de Cali.

Luego de varios meses de competencia y llegar a la final del reality 'World of Dance', de la cadena NBC, el grupo Swing Latino con sus 16 bailarines, consiguieron brillar y enaltecer el nombre de Cali y Colombia, obteniendo el tercer lugar.

Los artistas caleños demostraron tenacidad y consistencia en cada una de las coreografías que presentaron en el escenario del show ante la mesa de jurados compuesta por Jennifer López, Derek Hough y el cantante Ne-Yo.

“Cada coreografía se montaba en cuatro días, se trabajaba desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 am del siguiente día. Luego de cada grabación, el programa nos daba un día de descanso pero nosotros nunca no lo tomábamos siempre nos exigíamos y realizamos unas coreografías maratónicas. Nada se llevó montado desde Cali, todo fue hecho allá. Los bailarines debieron tener mucha fuerza para aguantar el trote de esto”, contó Luis Eduardo Hernández ‘El Mulato’, director de Swing Latino.

Los jóvenes bailarines entre 18 y 30 años siempre consiguieron estar entre los favoritos, eran exaltados por su creatividad y limpieza en los movimientos, sacaban puntajes por encima de 9.0.

“Durante el reality realizaron cinco coreografías que fueron montadas por mí. Yo iba y venía de Cali a Estados Unidos. Para crear una coreografía siempre partimos de un concepto, por ejemplo la coreografía que tenía unas banderas fue pensado en la relación de Estados Unidos con los pueblos latinos”, continuó ‘El Mulato’.

Frente a este logro los bailarines en cabeza de su director, expresaron sentirse orgullosos de llegar a esta posición pues la competencia fue con la elite del mundo.

“Nosotros estamos totalmente felices porque si se dan cuenta la calidad de grupos que participaron fue altísima, estaban grupos que ya tenían show hasta en Broadway, habían bailarines que están con Beyonce, Madonna. Bailarines muy tesos y llegar a la final fue demasiado”, dijo ‘El Mulato’.

En la final los tres actos que llegaron tuvieron que presentar dos bailes o coreografías. Los puntajes obtenidos fueron promediados y arrojaron al ganador de esta temporada que fueron los hermanos gemelos Les Twins.

El segundo lugar lo ocupó Eva Igo, una joven de 14 años.