Bailarines de salsa venían dentro de bus que presuntamente quedó sin frenos

Los artistas quienes llegaban de una competencia internacional se vieron afectados.

Un bus de la empresa Transipiales sufrió un grave accidente de tránsito en la madrugada de este lunes 19 de agosto.

Según reporte de la Policía de carretera, dentro el siniestro vial perdió la vida una persona y tres más resultaron heridas.

El vehículo con número interno 2043 y de placas TJA 952, se habría quedado sin frenos y se estrelló contra una montaña al lado de la carretera en la vía Pasto-Mojarras, municipio Chachagüí, alrededor de las 6:00 am, a dos horas de la capital de Nariño, anotaron las autoridades.

Así mismo, dentro de este bus de transporte público que cubría la ruta Ipiales-Cali viajaba el grupo de baile Combinación Rumbera que venía de una presentación en Ecuador.

Luis Eduardo Aguilar, padre de uno de los bailarines afectados, manifestó que su hijo Luis Daniel Aguilar, fue entendido dentro de una ambulancia y se encuentra fuera de peligro.

“Mi hijo me llamó y me dijo que se golpeó una pierna y la novia de él que también es bailarina se aporreó la cabeza, además hay varios heridos en las extremidades”, precisó.

Aguilar también reveló que su hijo y sus compañeros no presentaron heridas graves por lo que fueron reubicados en otro bus.

Igualmente, la Policía de carreteras informó que la vía Panamericana ya está totalmente habilitada en ambos sentidos.