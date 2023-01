Bajan robos en el MIO: Policía hace campaña pedagógica y usuarios se blindan contra “cosquilleo”

De esta manera, las autoridades han logrado disminuir el hurto a personas dentro de estaciones y buses del sistema de transporte masivo de Cali.

El llamado "cosquilleo" es la modalidad de robo más utilizada por los delincuentes en estaciones y buses del sistema de transporte masivo de Cali, MIO. Así lo denuncian los usuarios.

“Uno va en el MIO y se descuida, le roban el celular, se lo sacan del bolso”, asegura la usuaria Luz Mary Valencia.

“Estaba esperando la (ruta) 40B en la estación y, por quitarme el maletín, me empujaron, casi me sacan de la estación a la calle, me dieron un golpe duro”, señala, por su parte, la usuaria María Esperanza Lara.

Es por eso que la Policía ha focalizado las estaciones del sistema en el centro y oriente de Cali para adelantar una campaña contra el hurto a personas.

“Las recomendaciones que tenemos son no familiarizarse o generar confianza con personas sospechosas, asegurar sus elementos, especialmente el celular”, afirma el capitán Albeiro Sierra, comandante de Seguridad del MIO.

Además, agrega que, “cuando se genera algún tipo de caso dentro del sistema o sobre los articulados, estos cuentan con botones de pánico y cámaras de seguridad”.

Entretanto, Édison Ceballos, usuario del MIO, expresa que, para evitar ser víctima de los ladrones, lleva su "maletín adelante, el celular en el bolsillo de adelante y la billetera en el bolsillo de adelante".

Otros usuarios aseguran que siempre están pendientes de sus pertenencias y que no dan “papaya”.

Según la Policía, la pedagogía con la ciudadanía ya deja un balance positivo, pues en lo corrido de 2019 se han registrado 83 hurtos a personas, 12 casos menos que el año pasado.

“Tenemos focalizado unos planes, la reducción que hemos tenido es de un 13 % y esperamos continuar con estas cifras y, lo más importante, que la ciudadanía se sienta segura”, sostiene el capitán Sierra.

A la fecha se ha logrado capturar a 22 personas que fueron denunciadas por robar dentro del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca, que moviliza a unos 460.000 usuarios diarios y cuenta con 60 estaciones a lo largo de la ciudad.

