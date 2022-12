Bala perdida acabó con la vida de una niña que estaba jugando con unos amigos en un andén

La menor se encontraba en el sitio cuando se inició un tiroteo. Hace pocos días había llegado al municipio donde ocurrieron los hechos a vivir con su papá.

A pocos metros de su casa, en pleno centro de Puerto Tejada, municipio del norte del Cauca, Evelyn Ararat Zamora se convirtió en víctima fatal de la delincuencia. Recibió un impacto de bala en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos pandillas que se disputan el territorio.

“La pandilla de Los 23 contra Los Dandi. Allí se produce un cruce de disparos y una bala perdida impacta a una niña de 13 años. Ella, inicialmente, sale herida para el hospital Valle del Lili en Cali, donde horas más tarde fallece”, dijo el coronel Edwin Toro, comandante de la Policía de Puerto Tejada.

La muerte de la pequeña tiene indignada a la población.

“Aquí la vida de nosotros no vale un peso, estamos desamparados, estamos sin Dios y estamos sin ley”, asegura Niyiret Venté, habitante de puerto tejada.

“Acá no puede salir uno porque le mataron al compañero, al amigo, al hijo. Se lo matan y no pasa nada. Todo el mundo se queda tranquilo, enterrémoslo y ya”, señala Esaúd Sánchez, otro residente de este municipio.

Los habitantes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible.

“Estamos muy preocupados por la inseguridad que hay aquí en Puerto Tejada porque ya los niños no pueden jugar porque se presentan las balaceras y caen las víctimas inocentes que son ellos”, afirma Luz Marina Ararat, habitante de esta población.

“Ayer (miércoles) enterramos a una sobrina que llegaron directamente a su casa a asesinarla. Por eso, necesitamos, por favor, seguridad para nuestro pueblo”, sostiene Nelsy Cosme, otra residente de Puerto Tejada.

La Policía aseguró que tiene identificados a dos integrantes de una de las pandillas, quienes habrían disparado.

“Este año aquí en Puerto Tejada tenemos una cantidad de 10 personas asesinadas, tres más que en el mismo periodo del año anterior", agregó el coronel Toro.

En lo que va corrido de este año, la Policía ha capturado 37 integrantes de pandillas, diez de ellos por porte ilegal de armas.