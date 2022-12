Ballena jorobada fue encontrada muerta en playas de Buenaventura, Valle del Cauca

El cetáceo tendría dos años, unos 10 metros de longitud y cuatro toneladas de peso. Habría muerto hace dos semanas y su cuerpo arrastrado por las aguas.

Habitantes de las playas de La Bocana en Buenaventura dieron aviso a las autoridades sobre el gigantesco cuerpo sin vida de esta ballena que se encontraba en el lugar.

“Se revisó si tenía golpes, heridas, mordeduras y nada de eso se encontró en el animal. Se revisaron igualmente microorganismos en la piel que le hayan ocasionado la muerte pero no se encontraron”, manifestó José Ancizar Arena, director regional de la CVC en el Pacífico.

Esto fue corroborado por el biólogo marino Edwar Leonardo Sevilla de la CVC DAR Pacífico Oeste en Buenaventura, dijo que el cetáceo no evidenció lesiones por mallas de pesca, golpes o heridas profundas ocasionadas con algún objeto.

Hasta el momento las autoridades desconocen las causas de su muerte, por lo que genera varias hipótesis.

“El animal pudo morir en mar abierto por alguna causa y las corrientes marinas llegan muy fuerte a Buenaventura, es muy posible que una corriente marina la trajo”, explicó Ancizar Arena.

Por esta época, estos pesados animales suelen venir a estas aguas del Pacífico provenientes del Polo Sur a iniciar su ciclo de reproducción y apareamiento entre los meses de julio y octubre.

“El que murió era un macho que no estaba muy bien desarrollado y muy posiblemente venia en esa gira tratando de buscar una hembra para hacer su reproducción pero eso no está claro”, agregó el Director de la CVC de la región.

Biólogos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Parques Nacionales, Autoridad Nacional de Pesca y la Armada Nacional, coordinaron las acciones necesarias para devolver el voluminoso cuerpo de la ballena a alta mar y así pueda continuar su proceso natural de descomposición para que no afecte el turismo en la zona.

Estos gigantescos animales pueden alcanzar las 40 toneladas de peso en su etapa más adulta, a los 50 años de edad. Según las autoridades, hace tres años no se reportaba la muerte de yubartas o jorobadas en la zona.



Foto: cortesía CVC