Bambi, la perrita que iba ser mamá pero perdió sus cachorritos tras atentado terrorista en Jamundí

Con caricias y abrazos, así fue el reencuentro de Julia y Bambi, la perrita víctima de las esquirlas de un artefacto explosivo lanzado a la subestación de Policía de Robles, corregimiento de Jamundí, uno de sus lugares favoritos. En las últimas horas, se enfrentó a una delicada cirugía.

Puede leer: Conductor arrolló a agente que le iba a poner comparendo por sacar el carro en pico y placa

“Cuando yo pase, los policías me estaban diciendo ‘muévase, muévase que la necesitamos. Lo que pasa es que su perrita fue la que sufrió el atentado, deje los niños en la casa y se devuelve por ellos’ y no pues yo los dejé ahí en una esquinita con una vecina y me fuí a ver la perrita que estaba dentro de la estación de Policía”, declaró Julia, ama de Bambi.

Publicidad

Bambi iba a ser mamá de 7 cachorros, pero por el impacto de la onda explosiva y los vidrios rotos de las ventanas impactadas, los perdió a todos.

“Tenía una lesión en los intestinos, tenía lesiones en el riñón, varias lesiones en el riñón. Varias lesiones en el intestino, las cuales como les comentaba, se intervinieron quirúrgicamente”, manifestó Cesar Chitiva, veterinario cirujano.

Puede ser de su interés: Perro se metió a una iglesia y robó el pan que sacerdote usaba en la misa

Las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC como responsables del atentado, lo que preocupa a la comunidad que pidió más seguridad.

El pronóstico de Bambi, la única víctima de este hecho, es reservado, pero sus ganas de vivir se observan en cada movimiento de su cola.