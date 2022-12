"Bandas criminales están ofreciendo millonarios salarios a exguerrilleros": Pablo Catatumbo

El negociador de las FARC hizo la denuncia durante el Foro Justicia para la Paz Colombia 2020, que tuvo lugar en Cali.

En el evento, organizado por El Espectador, la Universidad Javeriana y la embajada alemana en Colombia, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, dijo que las bandas criminales están ofreciendo millonarios salarios para reclutar a exintegrantes de las FARC.

“Es que en Tumaco le están ofreciendo dos millones de pesos a cada guerrillero que se vaya a una banda criminal y, a los comandantes, $10 millones. ¿Y si usted los deja sin proyectos productivos?”, afirmó.

Asimismo, confirmó lo que es un secreto a voces, la deserción de los guerrilleros de las zonas veredales.

“Nada más aquí en la zona veredal de La Elvira teníamos 400 guerrilleros y ahora solo hay como 100. Los otros se fueron. La gente dice: ‘Para qué me quedo aquí, aquí no hay nada qué hacer’“, aseguró ‘Catatumbo’.

El analista político y excombatiente del M-19, Diego Arias, dijo que el proceso de paz atraviesa el momento más crítico, que es la transición entre la dejación de armas y la reincorporación, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional.

“Creo que hay temas de articulación institucional, creo que hay temas que presupuestamos y creo que hay temas de implementación que, pasados del papel al territorio, hacen que el desafío sea enorme y no siempre hay las respuestas, ni oportunas ni adecuadas a esas circunstancias”, dijo.

La Agencia para Reincorporación y Normalización no emitió ningún pronunciamiento sobre las denuncias del exguerrillero.