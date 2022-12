Barras del América y Deportivo Cali pidieron disculpas por desmanes en Pascual Guerrero tras clásico

A través de un comunicado en redes sociales Barón Rojo Sur (BRS) y Frente Radical Verdiblanco (FRV), lamentaron los hechos ocurridos el pasado miércoles.

"Queremos pedir una disculpa pública a la ciudadanía de Santiago de Cali, a la comunidad sanfernandina y especialmente a la hinchada americana por los hechos ocurridos el 24 de mayo en el Pascual Guerrero durante el clásico vallecaucano, pues jamás fue nuestra intención que sucedieran de esa forma. Somos una barra que ha sido fuertemente tocada por la violencia y no queremos seguir viviendo este flagelo", explicó en la misiva BRS.





En el documento los aficionados escaraltas también afirmaron que cumplieron con los acuerdos pactados con las autoridades y los seguidores del conjunto verdiblanco. Además, indicaron que en esta ocasión la responsabilidad logística estaba a cargo del Deportivo Cali, que jugó como local.

"Al finalizar el encuentro el 90% de nuestros integrantes desocuparon la tribuna norte, dejando en ella únicamente a los encargados de recoger nuestros trapos, instrumentos e implementos barra, además de los líderes y unos cuantos barristas que estaban acompañando y apoyando la recogida de los elementos", añadió la barra roja.

De acuerdo con lo expuesto por Barón Rojo Sur, los barristas del Deportivo Cali comenzaron a pasar de la tribuna sur a la oriental, para llegar a la zona norte en lo que calificaron como un acto provocador. "Algunos de nuestros integrantes intentaron detenerlos para que no se acercaran a nuestras pertenencias, pero ellos insistieron en responder de manera violenta quebrantando los acuerdos".

Por su parte, Frente Radical Verdiblanco rechazó los disturbios registrados tras el partido con América por Copa Águila. Y aseguraron que estos actos no fueron premeditados por el colectivo de hinchas que integran las barras.

"No queremos señalar ni culpar a nadie por lo ocurrido y dejamos en claro que estamos trabajando para erradicar aquellos que no quieren vivir el fútbol en paz", dijo FRV en su comunicado.



Cabe recordar que, como consecuencia de los desmanes presentados luego del encuentro deportivo, la Comisión Local de Fútbol y la Dimayor anunciaron drásticas sanciones para ambos clubes de la capital del Valle del Cauca. Una de las medidas es que las dos escuadras deberán jugar al menos cinco partidos como local a puerta cerrada.

