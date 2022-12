Bebé de 18 meses murió en Cali por presunta demora en trámite para atención médica

Foto: cortesía familia del menor

En el Hospital Departamental del Valle falleció un niño de 18 meses, después de sufrir un trauma en el cráneo por una caída cuando jugaba con su mascota. El tío del menor asegura que el bebé recorrió tres hospitales y que fue esa demora lo que le provocó la muerte.

"En el hospital de Buga dijeron que no podían con el niño, que lo trasladaban al Club Noel. Allá lo tuvieron media hora y que no había cupo. No es justo no. Luego lo llevaron al Departamental, allá lo tuvieron un día y apenas lo vinieron a operar después de dos días", sostiene Edward Andrés Dante, tío del pequeño.

Publicidad

Alexánder Camacho, defensor del Paciente de Cali, rechazó el largo protocolo que se llevó a cabo en este caso. Argumentó que la atención debe ser rápida y prioritaria para los menores.

"Aquí estamos hablando de un trámite engorroso, donde la EPS es la responsable de garantizar que en el momento en que la persona, y en este caso un niño, necesite una remisión encuentre una clínica", expresa Camacho.

El funcionario instó a las autoridades para que el caso sea investigado a fondo. Entre tanto, Medicina Legal adelanta los procedimientos para entregar un dictamen sobre la muerte del bebé.