Bebé de tres meses falleció por desnutrición en Cali, Valle del Cauca

En Cali una menor de tres meses de edad falleció, según las autoridades fue remitida al Hospital Universitario del Valle, HUV, tras presentar un avanzado estado de desnutrición severa. A pesar del esfuerzo de los médicos, la bebé no pudo ser salvada.

“Desafortunadamente esta niña presentaba desnutrición severa, varias complicaciones de salud como hipoglicemia, paros cardiorrespiratorios, lo que la llevó a fallecer”, dijo Edward Hernández, personero de Infancia y Adolescencia.

Al parecer, la madre de la menor, dejó de cuidarla y a su cargo habían quedado varios niños, quienes según la Policía, no estaban en condiciones para asumir esta responsabilidad.

“La información que tenemos es que ella se desentendió de su hija y la dejó a merced de quien quisiera cuidarla, quien quisiera darle cualquier clase de alimento y obviamente otros niños, otros menores de edad no van a tener la capacidad de hacerlo”, dijo la capitán Marcela Pérez, jefe de grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cali.

Las autoridades señalaron a los padres como principales culpables de la muerte de la menor.