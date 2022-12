Beneficios de matricular a niños en colegios públicos cuando se acerca nueva temporada escolar

A muchos padres en Cali les cogió la tarde para matricular a sus hijos. Las clases comienzan el 29 de enero y aún hay miles de cupos disponibles para una educación gratuita.

Son 27.664 cupos en 91 instituciones educativas públicas, que tiene 326 sedes, por lo que no hay excusa para que los niños se queden por fuera de la escuela. No se requieren mayores requisitos.

Publicidad

“Solo la fotocopia del documento de identidad de los chicos, la fotocopia del documento de identidad de los padres de familia y los certificados de estudio de los grados ya cursados y aprobados”, afirmó Hugo Lozano, rector de la Institución Educativa Nuevo Latir.

Algunos padres que este miércoles madrugaron a cumplir con el proceso hablan, por ejemplo, de las condiciones de la sede Isaías Duarte Cancino de la mencionada institución. Se trata de un megacolegio ubicado en el extremo oriente de Cali con capacidad para casi tres mil alumnos.

“Contenta con el colegio, muy bueno, muy chévere”, comentó Nidia Esperanza Mancilla, madre de estudiante.

Otros piden a las autoridades municipales ampliar los horarios de atención.

Publicidad

“Con esta son cuatro veces y no he podido matricular, llego a las 6:00 a. m. y no alcanzo ficha, porque no más reparten 40 fichas”, afirmó Ana Miranda, otra madre de estudiante.

Vea también:

Hay más de 20 mil cupos disponibles en colegios públicos de Cali |... Según la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, los padres no deben pagar por el estudio de sus hijos.

Publicidad

“Tenemos los cupos, los cupos con gratuidad, tenemos garantizados los 180 días calendario de los niños con alimentación escolar. Todos los niños con matrícula rural tienen transporte y, en la ciudad, aquellos que han sido reubicados fuera de su comuna”, explicó la funcionaria.

La Secretaría de Educación de la capital del Valle del Cauca tiene previsto que el 29 de enero, cuando empiecen las clases, se inicie paralelamente el programa de alimentación escolar.

En febrero comenzará una jornada para ir casa por casa para buscar a los pequeños que se queden por fuera de la escuela.