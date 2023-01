Bloquean vía por cortes de energía a cultivos ilícitos que estarían dejando sin luz a comunidad

Los afectados protestan por las constantes suspensiones en el fluido eléctrico, lo que, según ellos, les daña alimentos y electrodomésticos.

El taponamiento comenzó en la noche del pasado domingo sobre la vía que comunica a Miranda y Corinto, norte del Cauca, porque, según las comunidades, la luz que los abastece está conectada a los mismos circuitos de donde se roban la energía para los cultivos de uso ilícito y que están siendo desconectados.

“Ya no es solo en la noche, sino también en el día. Nos quitan una hora, dos horas, tres horas y, entonces, ya estamos cansados”, señaló Betty Mazorra, presidenta de junta comunal de la vereda Guatemala.

La oscuridad es una imagen recurrente en algunas viviendas. Habitantes señalan que el problema se presenta hacia las 6:10 de la tarde, aproximadamente la misma hora en la que se encienden los bombillos instalados en los cultivos e invernaderos de marihuana

“La idea era que nos iban a separar de estos circuitos para poder garantizar de que no se nos fuera la energía, pero estos acuerdos están desde el año pasado y no ha pasado absolutamente, no habido nada”, sostuvo la líder.

En medio de la protesta, también se conocieron denuncias sobre una intervención de miembros de la Fuerza Pública contra los manifestantes.



#ESMAD de @PoliciaColombia arremete contra protesta de comunidades indígenas y campesinas en #Miranda #Cauca, protesta por cortes generalizados de energía.



Esta agresión ha interrumpido los diálogos alcanzados entre comunidades y alcaldía.@DefensoriaCol #29Jul #DDHH pic.twitter.com/Gg1DIWmi3c — Eduin Mauricio Capaz Lectamo. (@CapazMauricio1) July 29, 2019