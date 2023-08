Bloqueo en vía Panamericana ya empieza a impactar precios de combustibles y alimentos

El bloqueo en la vía Panamericana, el cual ya completa más de 40 horas, empieza a hacer efectos en Popayán, capital de Cauca. En las plazas de mercado, algunos productos que provienen del Valle del Cauca y la zona cafetera ya comienzan a escasear y su precio, a subir.



“Hay productos que ya no tenemos en bodega como el mango, que viene del Tolima. De por sí por estas fechas está caro, pero si no abren la vía no va a haber mango, ni barato ni caro”, explicó Eli Quiñónez, comerciante de frutas.

Ary Sarria, comerciante de aves, indicó que “el pollo que viene de la ciudad de Cali ya está escaso, gracias a Dios tenemos todavía pollito de acá de nuestras veredas, pero sí, ya está escaso el pollo”.

El panorama en las estaciones de gasolina no es muy alentador, las largas filas de vehículos son constantes, pues el combustible proviene del Valle del Cauca.

Habitantes del municipio de Piendamó, Cauca, y otros de la ciudad de Popayán marcharon para mostrarles a las comunidades indígenas su descontento con el nuevo bloqueo a la vía Panamericana.

El director del consejo gremial y empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, afirmó que “las pérdidas ascienden a más de $1.500 millones de pesos en el sector hotelero y sector de transporte de pasajeros. En el caso del sector hotelero tenemos información de que las reservas han sido canceladas en un 70%”.

Así está la situación en Cali

Las legumbres, los cítricos, la papa y el tomate son algunos de los alimentos que llegan a Cali desde el sur del país. Por el bloqueo en la vía panamericana, presentan variación en su precio y algunos ya no están entrando a la plaza.

En el caso de la cebolla, en menos de 12 horas subió más de 25 mil pesos el bulto. Antes “oscilaba entre los 60.000 y 70.000, hoy estuvo entre los 90.000 y 100.000”. Sobre la papa criolla, la arroba pasó a $50.000 tras estar a $35.000.

Desde el comité intergremial del Valle del cauca señalan que las pérdidas en Valle, Cauca y Nariño pueden superar los 7 mil millones de pesos por día.

Mensaje del gobierno

Se espera que en las próximas horas la comisión del Gobierno nacional se desplace de Popayán hacia el punto de asamblea con las comunidades, en el sector de Piendalinda, jurisdicción de Piendamó, cerca del punto del bloque en la vía Panamericana.

Previo a ese diálogo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, envió un mensaje a las comunidades: “Con la ministra de Vivienda y con la ministra de Agricultura y otros compañeros de trabajo del gobierno nos dirigimos al municipio de Piendamó. Esperamos que los líderes de la protesta cumplan su palabra, hemos hablado con ellos y nos han señalado que apenas nos sentemos van a desbloquear la vía Panamericana. Generaremos ahí una agenda de trabajo para responderles”.