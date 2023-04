Bloqueos en al menos seis puntos caracterizaron jornada de paro nacional del 4 de diciembre en Cali

Vea el minuto a minuto de las marchas y concentraciones en la capital del Valle del Cauca durante una nueva movilización contra el Gobierno de Iván Duque.

6:00 a. m.: las autoridades de tránsito de Cali anunciaron que en algunos sectores de la ciudad se reportan bloqueos, mientras que, otros corredores viales, están despejados.



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Cl 13 con Cr 100 presenta flujo vehicular sin ningún inconveniente ✅ #MovilidadCali pic.twitter.com/ldQQWAs9Dl — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Se presenta concentración de personas en la vía, Cl 36 con Cr 46. Por el momento solo 🚧 la calle que sale del barrio Mariano Ramos sentido Oriente-Occidente #MovilidadCali pic.twitter.com/PyiPo1duD3 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Av 4 Oeste sector Portada al Mar presenta flujo vehicular sin ningún inconveniente #MovilidadCali pic.twitter.com/42qoxsKb9Z — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

6:10 a. m.: Wílliam Bermúdez, subcomandante de agentes de tránsito, dio un reporte sobre el estado de la movilidad en Cali.

“Bloqueos en el sector de Sameco sobre la calle 70 en el norte, no hay paso, como alternativa hacer uso de la carrera 5 Norte. No hay paso hacia Yumbo en el sector de Menga, como alternativa está habilitado el Paso del Comercio. En Juanchito la Policía normalizó la vía”, afirmó.



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Reporte del estado del tráfico en nuestra ciudad.



🔴 Bloqueo en la vía antigua a Yumbo, sector Menga.



🔴 Bloqueo sector Sameco sentido S-N.



✅ Cr 1 con Cl 78 (Palmira)

✅ Cr 8 con Cl 78 (Juanchito)

✅ Cl 16 con Cr 100

✅ Cl 13 con Cr 100 pic.twitter.com/P7LpJwjBJD — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

Advertisement

6:15 a. m.: los manifestantes bloquearon varios corredores viales importantes en Cali.



Comienzan concentraciones en Cali: ya hay algunos bloqueos en la capital del Valle del Cauca - https://t.co/Pfn6Dn9vS4#SobreElParoYo pic.twitter.com/xONfmENBMZ — Noticias Caracol Valle (@NCValle) December 4, 2019

6:25 a. m.: Maurice Armitage, alcalde de Cali, pidió tranquilidad y paciencia a la ciudadanía. Además, afirmó que la ciudad cuenta con un robusto esquema de seguridad para la jornada.

“A los ciudadanos: tenemos 1.500 policías ayudando en la ciudad, 11 equipos del Esmad que actuarán solo en caso de vandalismo y dos escuadrones del Ejército. Se han presentado conatos de retenes en Sameco y Juanchito. Ya se normalizó, todo está funcionando, pido calma”, afirmó.



El máximo mandatario de los caleños se encuentra en el puesto de mando unificado.

6:35 a. m.: el coronel Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que en gran parte de la capital del Valle del Cauca la situación es normal.

“Se presentó un taponamiento total en Menga, estamos en operaciones de mediación policial, en Sameco hay paso lento de vehículos y Paso del Comercio está normal. El resto de la ciudad se encuentra normal. En Juanchito hay paso intermitente”, sostuvo.

6:40 a. m.: por su parte, los voceros de Metrocali aseguraron que el 80% del sistema se encuentra operando con total normalidad.



⚠️ #ATENCIÓN ⚠️#AEstaHora el Sistema Masivo #MIO reporta operación normal en un 80% y afectación del servicio en los sectores de Sameco, Menga y Puerto Rellena por concentración de personas. pic.twitter.com/HtvAkkEXM4 — METROCALI MIO (@METROCALI) December 4, 2019

7:00 a. m.: Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, reportó total normalidad en la sede de Meléndez de la Universidad del Valle.



Buenos días. A esta hora se presentan bloqueos en Sameco, Paso del Comercio, Portada al Mar y Puerto Rellena. Tras mediación del equipo de la SSJ se logra paso intermitente.



El MIO continúa su operación a un 80%.



La Universidad del Valle no presenta novedad. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 4, 2019

Advertisement

7:00 a. m.: tenga en cuenta que así se desarrollará la jornada de manifestaciones en Cali.

Estas son las concentraciones y marchas previstas para paro nacional del 4 de diciembre en Cali

7:15 a. m.: Felipe García, jefe de control de la operación de Metrocali, se refirió a la suspensión de varias rutas del MIO por los bloqueos.

“Persiste la concentración en Sameco, sigue impidiendo el despacho de flota hacia allá, esta situación afecta el servicio en la zona norte y centro de la ciudad, en la que tenemos suspendido el sentido de 12 rutas. En Puerto Rellena desviamos 6 rutas. El resto de la ciudad está normal”, dijo.

7:34 a. m.: desde Metrocali anunciaron que las estaciones Estadio, Manzana del Saber y Santalibrada ya fueron cerradas.

7:40 a. m.: en el sector de universidades se presentan los primeros bloqueos. Los manifestantes tiraron elementos sobre la vía para impedir el tráfico.



Hay paso intermitente solo para motocicletas y bicicletas.

7:45 a. m.: en el sector de Menga, los manifestantes se aglomeran sobre la vía, la cual está taponada en ambos sentidos.

8:10 a. m.: Andrés Villamizar, secretario de Seguridad informó que en cuatro puntos de Cali hay bloqueos parciales y que en Sameco se registró un bloqueo total.

“Tenemos paso restringido en cuatro puntos de la ciudad, Menga, Paso del Comercio, portada al mar y Juanchito. El único punto con bloqueo total es Sameco, estamos mediando para un paso parcial. Se mantiene la orden de no utilizar el Esmad, salvo en casos de violencia”, afirmó.

8:44 a. m.: la Terminal de Transportes de Cali informó que se suspendió indefinidamente la venta de tiquetes. En un comunicado afirmaron que “se alcanzaron a despachar 173 vehículos con 1129 pasajeros”.

9:15 a. m.: el coronel Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, puntualizó que no se han presentado alteraciones del orden público, pero sí bloqueos.

“Tenemos bloqueos totales en el Paso del Comercio, vía a Juanchito, Sameco y la estación del MIO Universidades, paso intermitente en Menga y Puerto Rellena. Mantenemos nuestros grupos de mediación con nuestros manifestantes”, dijo.



9:40 a. m.: por su parte, William Bermúdez, subcomandante de agentes de tránsito de Cali, puntualizó que en pocos minutos iniciarán las marchas.

“Se presentan cierres totales en Sameco, Paso del Comercio, la portada al mar, Cali – Candelaria, carrera 100 con 16 y calle 13. No hay inconvenientes en la Cali – Jamundí”, afirmó.

10:05 a. m.: el secretario de seguridad, Andrés Villamizar, hizo énfasis en que harán un llamado al diálogo con los diferentes manifestantes para que se abran las vías.



Reiteramos llamado a líderes del Paro a dar paso intermitente en los puntos de reunión al menos y respetar el derecho a la movilidad de los caleños. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 4, 2019

10:10 a. m.: Wilson Sáez, presidente de la Central Única Trabajadores del Valle del Cauca, en un acto de ira ofendió a un efectivo de la Policía Metropolitana de Cali. “No me grités negro hijo de p***”, fueron sus palabras.

Minutos después en declaraciones a Blu Radio, Sáenz dejó en claro que se había equivocado: “Me disculpo por lo que pasó”.

“Negro HP": el insulto racista de líder de paro a policía durante discusión que quedó en video 10:20 a.m.: Felipe García, jefe de control de la operación de Metrocali, anunció la suspensión de más de diez rutas del MIO en diferentes puntos de la ciudad.

“En el norte tenemos la suspensión de las rutas A33, A34, A35A, A21, A22, A23, A24. En el centro las rutas A03, A05, A06, P80A. En el sur la ruta E27”.

10:25 a. m.: los manifestantes que se encontraban agolpados en la calle 5, a la altura del Parque de las Banderas ya iniciaron sus desplazamientos hacia el norte de la ciudad.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que apelará a la sensatez de los organizadores del paro, pues, según él, la ciudad está paralizada.

11:05 a. m.: “Está bloqueada la ciudad, yo espero la sensatez de los amigos del paro, yo espero que las cosas se mejoren. Estoy dispuesto a no usar el Esmad. La violencia empieza por paralizar una ciudad, esto es generar violencia”.



Apreciada ciudadanía, compartimos nuevas declaraciones del alcalde @MauriceArmitage acerca del desarrollo de la jornada de paro del 4 de diciembre en Cali en este momento: pic.twitter.com/ehOUOHyw93 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 4, 2019

11:10 a. m.: Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, reveló que en todos los puntos de manifestación ya se realizan bloqueos permanentes. El vocero hizo un llamado al diálogo con de los manifestantes.

“Hemos estado desde muy temprano en esfuerzos de mediación, habíamos logrado en varios puntos paso intermitente, lamentablemente tenemos bloqueos totales. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es bloquear la ciudad. Queremos que prime la sensatez”.

11:20 a. m.: la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que están tratando de concertar acuerdos con los organizadores del paro para que abran las vías, al menos de manera intermitente.

“No ha habido violencia, todo ha sido pacífico. Hay bloqueos en Cali, pero en el resto del departamento hay protestas pacíficas. Estamos dialogando con las directivas del paro para que haya intermitencia y movilidad”.

12:05 p. m.: desde el Parque de las Banderas, uno de los sitios de concentración más grandes de Cali, avanza una movilización. Se espera que los manifestantes arriben al CAM.



Este es el informe a esta hora desde el Parque de las Banderas, uno de los puntos de concentración más grandes en #CaliCo Siga el minuto a minuto de las movilizaciones aquí https://t.co/JfG1piUJz4 #MarchasEnColombia #ValleDelCauca pic.twitter.com/YfUJ0GOIhT — Noticias Caracol Valle (@NCValle) December 4, 2019

Advertisement

12:15 p. m.: las autoridades de tránsito de Cali confirmaron el arribo de la comunidad indígena a la capital del Valle del Cauca para unirse a las movilizaciones.



🛂 acompañan la caravana de chivas que en este momento está en la Cl 16 con Cr 100. Continúan por la Cl 5 hasta el parque de las banderas. Esta cuenta con el acompañamiento @PoliciaCali la cual transcurre de manera controlada y segura. pic.twitter.com/G2F6gdEuiw — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019



12:25 p. m.: por su parte, Wílliam Bermúdez, subcomandante de agentes de tránsito de Cali, aseguró que las marchas ya están llegando hasta los destinos finales.

“Siguen los bloqueos en Menga, avenida 3 norte, avenida 4 norte con 70, cierre total en la carrera 8 hacia Candelaria, en la portada al mar, en la calle 5 entre 34 y 36, en la calle 16 con 100. La calle 13 a la altura de la 100 está habilitada. Las vías del norte están cerradas pues están llegando las marchas”.

12:26 p. m.: Metrocali confirmó que cuatro buses y cinco estaciones del MIO sufrieron de actos vandálicos durante las manifestaciones.



#METROCALI informa que durante el #ParoNacional se han cometido actos de vandalismo contra 4 buses y 5 estaciones del #MIO, generando afectaciones en la prestación del servicio. Rechazamos este comportamiento y pedimos solidaridad de los ciudadanos con el Sistema Masivo. pic.twitter.com/ExJPHnvWbe — METROCALI MIO (@METROCALI) December 4, 2019

12:35 p. m: desde la Personería Municipal aseguraron que tienen a varios servidores en los puntos de las protestas para garantizar los derechos de los manifestantes.



Advertisement

Ministerio Público articulado, garantizando derechos de los ciudadanos en la jornada de #ParoNacional en #CaliCo en este momento desde el punto de Puerto Rellena #ParoNacional4D pic.twitter.com/qzXPXZr8nB — Personería de Cali (@personeriacali) December 4, 2019

12:57 p. m.: Maurice Armitage, alcalde de Cali, puntualizó que espera que la ciudad vaya normalizando.

“Avanza la marcha con toda tranquilidad, espero que todo se haga pacíficamente y que Cali entre a la normalidad, queremos evitar las confrontaciones. Los marchantes y habitantes perjudicados vamos a ir entrando en razón. Manejamos estos paros sin violencia”, dijo.



#AEstaHora avanza en Cali la minga indígena del Cauca. Cerca de 1000 personas, entre ancianos, mujeres y menores de edad, marchan pacíficamente hacia el CAM. Las autoridades y organismos de socorro están activados para preservar la seguridad y la vida en el #ParoNacional4D. pic.twitter.com/yn51sH6nbt — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 4, 2019

1:10 p. m.: las autoridades de tránsito de la capital del Valle del Cauca aseguraron que en la calle 13 con carrera 100 ya se restableció el flujo vehicular.



🛂 reportan Cl 13 con Cr 100, presenta flujo vehicular sin ningún inconveniente.



Recuerda que las cuentas oficiales @SeguridadCali @PoliciaCali y @MovilidadCali estarán dando la información actualizada de los diferentes puntos de la ciudad #MovilidadCali pic.twitter.com/S0mx5BBi59 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

1:50 p. m.: las autoridades de movilidad de la capital del Valle del cauca afirmaron que todavía son seis los puntos que se encuentran bloqueados por los manifestantes.

La calle 5, la calle 9, la calle 13, la autopista sur, la calle 25, la calle 15 y la carrera 1 se encuentran habilitadas para su tránsito.



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Damos a conocer el estado del tráfico en nuestra ciudad.



1: Salida a Palmira ⚠️

2: Salida a Juanchito ⚠️

3: Salida a Yumbo (Sameco y Menga)⚠️

4: Cl 16 con Cr 100 ⚠️

5: Puerto Rellena ⚠️

6: CAM ⚠️



Cl 5, Cl 9, Cl 13, Autopista Sur, Cl 25, Cl 15, Cr 1 habilitas ✅ pic.twitter.com/YDqQ3HnTIV — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

Advertisement

2:05 p. m.: Autoridades indígenas empiezan a arribar al CAM, centro de Cali.



Autoridades indígenas avanzan en su movilización hasta el CAM, centro de #CaliCo Siga el minuto a minuto de las movilizaciones aquí https://t.co/JfG1piUJz4 #MarchasEnColombia #ValleDelCauca pic.twitter.com/lzYn2mJXtn — Noticias Caracol Valle (@NCValle) December 4, 2019

2:50 p. m.: Metrocali afirmó que más de 15 rutas del MIO retomaron labores de recogida de pasajeros.



⚠️#ATENCIÓN⚠️

Se restablece el servicio de las rutas troncales y expresas en la terminal Paso del Comercio. — METROCALI MIO (@METROCALI) December 4, 2019

⚠️#ATENCIÓN⚠️

Se restablece el servicio de las rutas #MIO P47A - P47B - P71 - A04 - A12A - A12B - A12C - A12D.

La ruta #MIO A12C va a desalimentar la estación Melendez.#SaquemosAlMIOdelParo — METROCALI MIO (@METROCALI) December 4, 2019

Advertisement

⚠️#ATENCIÓN⚠️

En estos momentos las rutas #MIO T47B y T57A realizan su recorrido habitual hasta la estación Unidad Deportiva. — METROCALI MIO (@METROCALI) December 4, 2019

2:55 p. m.: el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, afirmó que uniformados del Esmad se movilizan a la Universidad del Valle por presencia de encapuchados.



Acaban de comenzar los encapuchados a vandalizar en la Pasoancho frente a Unicentro. Así no es. Alcalde @MauriceArmitage acaba de ordenar que entre el Esmad. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 4, 2019

#Atención: por los actos violentos y daños que algunos manifestantes han cometido contra Unicentro, el Esmad va a intervenir la zona aledaña a la Universidad del Valle para preservar el orden. — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 4, 2019

3:05 p. m.: la Policía de Cali confirmó que a esta hora se presentan diez concentraciones. Además de los bloqueos en Sameco, Menga, La Portada, Paso del Comercio, Juanchito y estación Universidades.

3:20 p. m.: "La paciencia se agotó”, este fue el mensaje de Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali por las personas que continúan con los bloqueos en más de seis puntos de la ciudad.



Si no se desbloquean los puntos afectados el alcalde ordenará al Esmad actuar. Paso del Comercio y Portada al Mar principalmente. La paciencia se agotó. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 4, 2019

Advertisement

4:15 p. m.: el secretario de Seguridad de Calil, Andrés Villamizar, anunció que Sameco y Menga ya están desbloqueados y empezó el flujo vehicular.

5:15 p. m.: el alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que ya existen varios corredores viales desbloqueados.

“Venimos avanzando en ir levantando los puntos de bloqueo. El paso de Sameco y Menga han sido levantados. Ya los indígenas están en sus chivas y saldrán de Cali”.

Asimismo, Armitage puntualizó que se está mediando con los organizadores de las protestas para que levanten los bloqueos.

“En Paso del Comercio tenemos a funcionarios de la Alcaldía hablando con los manifestantes para que levanten los bloqueos y podamos habilitar dicha arteria”.

De igual forma, informó que un estudiante de la Universidad del Valle resultó herido.

“Seguimos con Univalle, sé que hay un herido de los estudiantes dentro del claustro, sé que es en una pierna, pero no tengo el dato exacto, parece ser que se le estalló una papa bomba”.

Vea:

Alcalde reporta estudiante herido en Univalle a quien “aparentemente se le estalló una papa bomba”

6:00 p. m.: el secretario Villamizar informa que el Esmad procede a realizar una intervención para desbloquear la portada al mar.



Esmad acaba de entrar a desbloquear la Portada al Mar. — Andrés Villamizar (@villamizar) December 4, 2019

6:08 p. m.: Policía reporta que el Esmad interviene en Puerto Rellena y logra despejar el sector.

6:16 p. m.: el paso por la vía al mar comienza a fluir en sentido hacia Buenaventura, según informó Policía. Entretanto, persisten los bloqueos en Juanchito y Paso del Comercio.

6:42 p. m.: Secretaría de Movilidad informa que rehabilita el tráfico en ambos sentidos sobre la avenida Pasoancho a la altura de la carrera 100, luego que el Esmad retomó el control de la zona, afectada por encapuchados.



✅ Cl 13 con Cr 100 se habilita totalmente en ambos sentidos #MovilidadCali pic.twitter.com/IuelQBolDg — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 4, 2019

Consulte:

Se normaliza tráfico vehicular en zona de Univalle, sur de Cali, tras disturbios de encapuchados 6:48 p. m.: autoridades confirman desbloqueo del sector de Juanchito, donde miembros del Esmad seguían haciendo ejerciendo control ante la presencia de manifestantes que tenían la intención de volver a taponar la vía.

7:00 p. m.: el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, reporta que un policía resultó herido en medio de los desmanes alrededor de Univalle. Dijo que el uniformado fue atacado con elementos que estarían impregnados con ácido.

Vea:

Policía resultó herido en paro nacional tras ser atacado con elementos al parecer untados de ácido 7:03 p. m.: Secretaría de Movilidad envía reporte sobre el estado del tráfico en cinco puntos que fueron despejados tras permanecer bloqueados durante todo el día.



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Informamos el estado del tráfico al momento en la ciudad.



1: Portada al Mar ✅

2: Cl 13 con Cr 100 ✅

3: Sameco ✅

4: Menga ✅

5: Juanchito ✅



Recuerda que puedes usar las entradas principales de la zona norte (Sameco y Menga) para dirigirte al 🛬 pic.twitter.com/n5bb9GwFf0 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) December 5, 2019

Advertisement

7:30 p. m.: manifestantes realizan bloqueos intermitentes en avenida 2 Norte a la altura de calle 8, sector de Bellas Artes y muy cerca del CAM.

7:58 p. m.: el alcalde Armitage dijo que la calma empieza a retornar a la ciudad tras una jornada de paro nacional pasada por bloqueos.

Puntualizó que una de las situaciones que ameritó la intervención de la Fuerza Pública fue una confrontación entre manifestantes y personas afectadas por el bloqueo en el Puente de Juanchito.

8:00 p. m.: el jefe de control de la operación de Metrocali dijo que hasta 35 rutas fueron suspendidas a lo largo de la jornada y que las estaciones Universidades, Univalle y Buitrera seguían suspendidas por la concentración de personas que aún persistía en la zona.

Entretanto, dijo que en Puerto Rellena y Ciudad Córdoba se debieron suspender dos rutas petroncales, la P47C y P47A, por alteraciones del orden público.

Asimismo, reportó que, de acuerdo con un balance preliminar, cinco buses del sistema fueron vandalizados en inmediaciones a las manifestaciones, uno de ellos fue pintado y los otros sufrieron rotura de vidrios.

También, dijo que seis estaciones también fueron vandalizadas: Unidad Deportiva, El Lido, Tequendama, Estadio, Santa Librada y Caldas.

9:11 p. m.: alcaldía de Cali informa que, a través de la acción del Esmad, la zona de Paso del Comercio fue desbloqueada hacia las 8:30 de la noche y que se adelanta la "limpieza de escombros y otros desechos dejados en la zona para poder habilitar el paso completamente".

Y aunque este era el único punto que permanecía taponado en la ciudad, en los alrededores de Bellas Artes continuaban presentándose bloqueos intermitentes por parte de manifestantes.