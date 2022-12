Bloqueos y enfrentamientos con Esmad obligaron a suspender diálogos con indígenas en Cauca y Chocó

Encapuchados atravesaron árboles y rocas en algunas vías. Un periodista resultó herido y denuncian ataques a bala por parte de la fuerza pública.

Enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública registrados en el sitio conocido como El Pital, Cauca, obligaron a suspender los diálogos que adelantaban delegados del Gobierno Nacional e indígenas. En medio de los choques, Gustavo Molina, periodista radial de Popayán, resultó herido en su rostro.

“Nosotros quedamos retenidos con los ministros y los periodistas que nos encontrábamos en el lugar. Y fue cuando sentí una piedra que me la lanzaron de sorpresa. Tengo el labio roto por dentro”, dijo el comunicador.

Habitantes del sector quedaron en la mitad de los disturbios. “Me tiraron piedras, me quebraron los vidrios, los niños tuvieron que salir huyendo a la parte alta. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto”, dijo Nancy Betancourt, ciudadana afectada.

Los indígenas insisten en que el Gobierno no les ha cumplido. “El otro tema es el que tiene que ver con tierra, constitución, ampliación y adquisición de predios. Lo otro tiene que ver con salud, saneamiento y todo lo que tiene que ver con la política, el sistema intercultural”, afirma Neis Lame, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Tráfico vehicular hacia Buenaventura se suspende por horas debido a... Entretanto, en Buenaventura, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las comunidades indígenas denuncian ataques a bala por parte de la fuerza pública.

"El Esmad y el Emcar, dos escuadrones de la Policía Nacional están disparando tiros de fusil", dijo James Larrea, asesor jurídico de comunidades indígenas del Valle del Cauca.

Sin embargo, el comandante operativo de la Policía del Valle del Cauca, coronel Giovanni Puentes, le salió al paso a esos señalamientos.

"Nuestro personal no utiliza armas de fuego. Ellos utilizan armas no letales", sostuvo el oficial.

Dos nativos resultaron heridos, según autoridades civiles, en choques presentados en el sector La Delfina, sobre la vía Cali – Buenaventura.

"Con una herida en uno de sus pies a nivel de pie izquierdo, un joven de 22 años de origen indígena", dijo Alejandro Guevara Ramírez, personero de Dagua.

Tensión en vía al mar: encapuchados atacaron dos tractocamiones en... Horas antes, dos vehículos de carga fueron atacados por encapuchados. Uno fue incinerado.

"Nosotros exigimos que el gobierno nos siente y cumpla tenemos proyectos de 2002 que todavía no nos han resuelto y el pueblo reclama es por un derecho", afirmó Carlos Quiro, vicepresidente de comunidad indígena del Valle del Cauca.

En Chocó, después de varias horas de diálogo entre líderes indígenas y autoridades departamentales, no se pudo llegar a ningún acuerdo. Esta situación prolonga el bloqueo en la vía a Medellín, mientras la presencia del Esmad provocaría choques con los manifestantes.

“Nosotros entendemos que la Gobernación busca controlar las vías, es una toma pacífica, reiteramos. Allá hay niños, mujeres en embarazo y queremos la tranquilidad, queremos enviar este mensaje, queremos sentarnos con el Gobierno para que en corto tiempo podamos llegar a unos acuerdos”, aseguró Lino Mémbora Carpio, coordinador mesa de concertación y diálogo indígena en Chocó.

La escasez de alimentos en Quibdó empieza a ser evidente tras el tercer día de la protesta indígena.

Gobierno negocia con comunidades indígenas en Cauca para buscar...