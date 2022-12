Bomberos controlaron incendio de bus padrón del MIO en norte de Cali

El hecho se presentó en la avenida tercera norte con calle 23, según confirmó el organismo de socorro. En el momento de la emergencia el vehículo transportaba cerca de 30 pasajeros quienes lograron salir sin registrar graves consecuencias.

"Llegamos al sitio y encontramos un bus padrón. En la parte de su motor estaba saliendo humo y tenía parte de candela, entonces logramos control la conflagración y verificamos si había o no lesionados", informó el sargento primero Antonio Montenegro, comandante de la estación de la Avenida las Américas.

Montenegro señaló que al parecer la causa de la emergencia sería una falla del motor, sin embargo, el bus fue trasladado a los patios del operador al que pertenece, para la respectiva inspección mecánica de lo sucedido.

"No hubo lesionados. Afortunadamente por la oportuna intervención del conductor que abrió las puertas y tranquila evacuación del personal, no pasó a mayores", agregó el bombero.

En lo corrido del 2015, los bomberos han atendido cinco casos por incendio en los buses del MIO.

[[{"fid":"156945","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]