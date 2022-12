Bomberos de Cali denuncian que fueron golpeados por personal de una ambulancia

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali denunciaron que dos paramédicos de una ambulancia particular, que fue fotografiada por los socorristas, los atacaron cuando atendían a un herido en un vehículo medicalizado de la institución.

"Agredieron verbalmente a los paramédicos nuestros y, además, hicieron un procedimiento equivocado al colocar un cuello ortopédico al revés", aseguró el teniente Alberto Hernández, director Operativo del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca.

Según la denuncia, los paramédicos privados se llevaron al paciente, que había resultado herido en un accidente de tránsito, y golpearon a los bomberos. "En ese momento, uno de los paramédicos de esa empresa, con una camilla y con el niño encima de esta, me pegó duro para tumbarme", afirmó el bombero afectado.

El personero de Cali, Héctor Montoya, recibió la denuncia y afirmó que, en la vías de la cuidad, hay una guerra por atender a pacientes heridos en accidentes de tránsito. "Dejan a pacientes por estar pendientes de atender la ruta, del SOAT o prestar el servicio. Eso no puede ocurrir", dijo.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, entidad encargada de la regulación de las ambulancias del departamento, hará una investigación frente a esta y otras denuncias.