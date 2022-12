Bomberos de Cali fueron terceros en desafío de rescate vehicular en EE. UU.

Foto: cortesía Bomberos de Cali

El equipo de liberación vehicular del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, The Can Openers, participó en el Desafío Nacional de Rescate Vehicular de Estados Unidos y fue el único grupo que representaba no sólo a Colombia, sino a Latinoamérica.

En el desafío organizado por la North American Vehicle Rescue Association compitieron 12 equipos, uno de Canadá, 10 de Estados Unidos y el de la capital del Valle del Cauca.



Foto: cortesía Bomberos de Cali

The Can Openers se quedaron con el tercer puesto en la tabla general. Además, fueron el tercer mejor equipo técnico, segundo mejor equipo médico y segundo mejor en la prueba ilimitada.

“Este nuevo logro ratifica nuestro liderazgo y compromiso con la comunidad caleña, puesto que, al estar mejor preparados, logramos reducir los riesgos, mejorar los tiempos de respuesta que se traducen en oportunidades de vida para las víctimas de un accidente vehicular”, manifestó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Por esto, los Bomberos de la capital del Valle del Cauca obtuvieron como premio un patrocinio para la inscripción al próximo mundial de rescate vehicular de la World Rescue Organization, que se llevará a cabo en Rumania en el 2017.



Foto: cortesía Bomberos de Cali

Los equipos que compitieron del 31 de octubre al 4 de noviembre fueron:

- Miami Dade Fire Rescue, Florida- #Blackheart extrication team

- Coral Gables Fire Rescue, Florida

- Burlington Fire Department, Vermont

- Kirkland Fire Department, Illinois

- South King Fire Rescue, Waioming equipo A y B

- Montauk Fire Department, New York

- Englewood Fire Department, New Jersy

- Hagerman Fire Department, Idaho

- Delray Beach Fire Rescue, Florida

- 493 US ARMY

- The Can Openers, Cali-Colombia