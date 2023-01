Bomberos fueron a apagar incendio y, tras 4 horas de ardua labor, acabaron siendo víctimas de atraco

Los socorristas regresaban de atender la emergencia cuando un delincuente se acercó al vehículo en el que iban. En medio del robo, chocaron contra un carro.

Una verdadera sorpresa se llevó un grupo de bomberos de Cali cuando terminó de controlar un incendio que duró cuatro horas y fueron víctimas de los atracadores.

El sector de Las Fresas, kilómetro 6 de la vía al mar, al oeste de Cali, estaba siendo devorado por la llamas y amenazaba con consumir más de 40 viviendas, por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle del Cauca se trasladaron de inmediato a atender la emergencia.

"El problema es que el terreno es muy empinado, es muy inestable la topografía, los vientos también son muy inestables", dijo el sargento Fernando Murillo, coordinador de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Aunque cerca de cuatro hectáreas de bosque resultaron afectadas, las llamas fueron controladas. Aparentemente, aquí terminaba este día de trabajo para Fernando Murillo y sus compañeros. Pero lo que ellos no lograron percibir fue la llegada de una amenaza peor.

"De repente, siento un tipo que se me abalanzó adentro de la cabina del vehículo y manda la mano adonde está el tablero, él seguro alcanzó a divisar el celular. Ahí forcejeamos bastante, incluso, de lo que forcejeamos me salí por la misma ventanilla", aseguró el socorrista.

El celular fue recuperado horas después por la Policía, tras la presión ejercida sobre el delincuente a través de los uniformados de los cuadrantes.

"Persiguen a este sujeto, quien, al ver la presión, abandona el celular, el cual fue recuperado y luego entregado al bombero", dijo el mayor Leonidas Bastos, de la Policía Metropolitana de Cali, al anotar que ya se tienen características del delincuente y que se espera lograr su captura.

Aunque el sargento sufrió lesiones físicas leves, dice que no son nada comparadas con las psicológicas.

“Nosotros estamos para ayudar a la comunidad y esta es la forma en la que la gente de pronto no colabora. No sé qué pasó con el civismo", anotó el sargento Murillo.

La ciudadanía también se mostró indignada por este lamentable caso de hurto contra quienes sirven a la comunidad.

"Ven que están apoyando a otras y, antes de promover ese apoyo, definitivamente hacen todo lo contrario, se aprovechan", aseguró el ciudadano Andrés Barraza.

Este caso de hurto se registró en horas de la noche del pasado domingo 6 enero, día en el que también se presentó otro terrible hecho con un bombero como víctima.

Después del mediodía, el cabo Carlos Humberto Acosta Salazar, miembro del Cuerpo de Bomberos de Santander de Quilichao, fue asesinado dicho municipio del norte del Cauca cuando se encontraba visitando a su hijo mayor junto con su esposa.

