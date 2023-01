Bomberos realizaron inspección al Palacio de Justicia de Cali y este fue el alarmante resultado

Empleados del lugar se mostraron preocupados por la situación actual de la infraestructura del edificio, donde se desplomó un ascensor y dos personas murieron.

Fue un informe de 14 puntos en el que los bomberos de Cali revisaron aspectos relacionados con la iluminación, señalización, riesgo de incendio y otras condiciones de seguridad que dejaron al descubierto que el Palacio de Justicia no es apto para la circulación diaria de las tres mil personas que, en promedio, lo visitan.

“Falencias graves en temas de prevención de incendios y situaciones irregulares frente a los mecanismos de evacuación”, explicó el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, quien solicitó la inspección técnica de todo el lugar.

El delito por el que demandaron a dos funcionarios tras desplome de ascensor en Palacio de Justicia Para Carlos Alberto Cardona, empleado de la rama judicial, los trabajadores y visitantes del Palacio de Justicia están "en una bomba de tiempo".

"No solamente los ascensores, sino también la evacuación del edificio, se encuentran demasiados documentos en los sótanos y elementos que pueden ocasionar un incendio”, señala.

Incluso, en uno de los 14 puntos del informe elaborado por los bomberos, se afirma que "el tablero de control del sistema de protección contra incendios se encuentra apagado" y que "este debe permanecer en funcionamiento las 24 horas del día".

Otros empleados del lugar mostraron su preocupación tras conocer que han estado en riesgo durante varios años.

Ya son dos las víctimas fatales que deja el desplome de ascensor en el Palacio de Justicia de Cali “Un incendio o cualquier otro tipo de suceso que no se pueda prever pudo haber ocasionado una tragedia aún mayor”, manifiesta Rafael Enrique Reyes, abogado litigante.

Piden que el Gobierno colombiano tome acción para solucionar esta crisis que hoy tiene paralizados varios procesos judiciales.

Asonal mantiene cerrado el Palacio de Justicia y exige la reubicación de los despachos, para no poner en riesgo la vida de quienes necesitan los servicios y trabajan en la rama judicial.

Indudablemente, los más afectados son los usuarios, quienes después de tres semanas de paro no han tenido respuesta de muchos de sus procesos legales.

Este es el informe completo entregado por el Cuerpo de Bomberos de Cali: