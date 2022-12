¿Bruja volando en el centro de Cali? Este video sacudió las redes sociales en el mes del Halloween

La grabación dura tan solo 18 segundos, pero fueron más que suficientes para generar una impactante reacción entre los usuarios.

Una supuesta bruja fue sorprendida volando a plena luz del día en el centro de Cali. Una persona que se encontraba en el sector registró la situación, al parecer, con un teléfono celular.

El video fue publicado en Facebook por Cali es Cali, comunidad que divulga información sobre diversos acontecimientos y de servicio a la ciudadanía.

Por supuesto, los usuarios cayeron en cuenta de inmediato que no se trataba de una bruja real, sino de un muñeco que estaba sobre lo que parece ser un dron, razón por la cual podía volar.

Sin embargo, aprovecharon la publicación para tomarles el pelo a sus allegados, amigos y familiares con comentarios jocosos.

“¿Por qué no me avisó que iba a salir”, “¿A qué hora te escapaste del trabajo para el centro?”, “Por eso no contestas el WhatsApp, ¿no?” y “Muy mal lo que usted hace, viene a Cali y no avisa” son algunos de los mensajes que escribieron y generaron carcajadas.

Y ¿usted qué opina de este video ad portas del Halloween?







Vea también: