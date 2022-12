¿Brujas en Cali? Extraña aparición fue captada por cámaras de unidad residencial

Un video captado por una cámara de seguridad y publicado en redes sociales se volvió viral por la supuesta aparición de lo que sería una bruja dentro de una unidad residencial, ubicada en un sector cercano de la avenida Pasoancho con carrera 80, en el sur de Cali.

La grabación fue publicada en la página de Facebook 'Cali es Cali', espacio que se dedica a divulgar información sobre sucesos de la capital del Valle del Cauca, y allí se observa una figura color negro que levita sobre una de las esquinas del salón comunal que se encuentra al lado de la piscina de la unidad.

Este es el video de seguridad grabado el pasado martes 4 de octubre a las 10:45 p. m. ¿Usted qué opina?







En menos de 24 horas, la publicación contaba con más de 260 mil reproducciones y más de 1.300 comentarios de personas que expresan su asombro, burla y rechazo por la supuesta aparición de "la bruja voladora".







A propósito, Noticiascaracol.com pidió la interpretación y punto de vista de expertos en el tema, quienes aseguraron que el video es una farsa.

“Lo que se ve en el video como una supuesta bruja o demonio es algo más sencillo de explicar, está falseado, es un palo con una tela negra. Pudieron haber utilizado también, para animar la figura, un trapo unido con un hilo de nailon que lógicamente la cámara no lo capta desde lejos”, manifestó el español Juan Vallejo, experto en fenómenos paranormales.

Vallejo, quien también es periodista y realizador de cine y televisión, explicó que lo paranormal es muy difícil de grabar y que la mayoría de lo que se ve en internet no es cierto.

“La realidad es que grabar cosas más allá de la realidad, llámese desde un ovni o fantasma es muy difícil. De las imágenes que hay en internet, una de cada 200, por decir una cifra, es real. Si fuera una cosa que no es de este mundo y está en este plano en el que vivimos, jamás se habría filmado así. Generalmente no son siluetas sino pequeñas esferas de luz", afirmó.

Sin embargo, agregó, cuando se investiga en este tipo de temas, la parasicología suele usar cámaras que captan en una longitud de onda imperceptible para los seres humanos. "Es cierto que muchas veces las cámaras de seguridad de visión nocturna pueden llegar a grabar cosas que nuestro ojo no puede ver pero sólo sería durante décimas de segundo y serían las esferas de luz. Cuando se ve algo tan nítido, estoy 100 % seguro, es falso”, afirmó Vallejo que también pertenece a la mesa del programa radial Luna Blu.

Esta visión también fue apoyada por el especialista en cosmovisiones ancestrales Sebastián Campo, quien dijo que lo visto en el video podría ser un dron.

“No creo que eso sea una bruja, hace movimientos como de dron, torpes para ser humano y de antigravedad como los drones. Las brujas aparecen en el plano astral porque ellas tienen la habilidad de salir de su cuerpo y, cuando se manifiestan en este plano, lo hacen como pájaros grandes o animales”, sostuvo Campo.

Para ahondar en el tema de las brujas, Vallejo indicó que el concepto proviene de la vieja Europa. y es un fenómeno curioso, tanto en Colombia, como Latinoamérica.

“La realidad tiene una verdad antropológica que viene de toda la persecución de brujas que hubo en la Edad Media. Muchas de ellas vinieron a Latinoamérica y son las que crearon el concepto de brujería que existe en Colombia. Quien satanizó a las brujas fue la iglesia católica porque practicaban antiguos ritos animistas precristianos, adivinaban el futuro y echaban las cartas", aseguró.

Finalmente, el experto en fenómenos paranormales dijo que "la idea de que las brujas vuelan es por el consumo de drogas que ellas hacían y les provocaba una sensación de ingravidez por una planta que se conoce como belladona”.