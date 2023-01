Brutal agresión a agente de tránsito que iba a inmovilizar carro y ahora deberá hacerse mamografía

El hecho ocurrió cuando la guarda adelantaba control a la piratería y requirió a conductor, que, al parecer, prestaba el servicio público en carro particular.

"Observamos un vehículo recogiendo personas durante el camino, nosotros pertenecemos al grupo operativo de transporte informal, entonces procedimos a detenerlo. El conductor descendió del vehículo y le pedí la documentación", relató Mónica Peña, guarda de tránsito de Cali, a Blu Radio.

El operativo se registró en la calle 73 con carrera 1H, barrio San Luis, nororiente de la capital del Valle del Cauca. La funcionaria señaló que le explicó al hombre el procedimiento a seguir, que el carro quedaría inmovilizado y señaló que esta persona reconoció lo que estaba haciendo.

Sin embargo, agregó Peña, posteriormente, el sujeto la atacó. "Cuando descendieron los pasajeros del vehículo, el señor se intenta dar a la fuga y me agredió físicamente. Me dio un puño en el pecho y me tiró un puño en la cara, donde alcancé a meter la mano para proteger mi rostro".

Agente de tránsito requirió un carro por pico y placa y acabó en una clínica con una herida de bala La mujer indicó que solicitó apoyo a la Policía, pero que los uniformados del cuadrante que llegaron al lugar le manifestaron "que no podían hacer nada, porque no habían visto el hecho y no lo habían cogido en flagrancia".

Tras la agresión, Peña fue atendida en el Centro Médico Imbanaco. "El médico laboral de la ARL me manifiesta que, como yo este fin de semana lo descanso, él me daba dos días de incapacidad, pero que necesitaban tomarme una mamografía porque el golpe fue en uno de mis senos, el cual se encuentra bastante afectado, hay que esperar a que esté deshinchado".

En el diálogo con Blu Radio, la funcionaria manifestó que hay conductores que no reconocen la falta que cometen ni comprenden la labor que ellos como agentes desempeñan. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que entienda que su deber es velar por su seguridad.

La agente interpuso la denuncia ante la Fiscalía y se espera que el agresor sea ubicado para que responda por el delito de violencia contra servidor público. El caso se registró el pasado miércoles 25 de julio.

