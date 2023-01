Brutal agresión a conductor que recibió patada en la cabeza y terminó tendido sobre una vía

Los responsables del ataque son supuestamente transportadores piratas, que, según conductores legales, se están quedando con el 50 % del negocio.

En video quedó registrado el momento en el que un transportador recibe un fuerte puntapié a la altura de la cabeza y pierde el conocimiento. El hecho ocurrió en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, a la altura de Dagua, en el Valle del Cauca.

Como consecuencia de la brutal agresión, la víctima tuvo que ser sometida a un tratamiento médico, el cual continúa, y aún no se ha podido reintegrar al trabajo. El corredor donde sucedió el ataque presenta una grave problemática de transporte pirata.

“No sólo se presenta la modalidad de transporte ilegal o informal con carros particulares, sino que también hay una modalidad que se hace con vehículos de transporte especial, tipo camioneta, que está prestando un servicio para el cual no han sido habilitados”, explica Andrés Lañas, secretario de Movilidad de Cali.

Se refiere a unas camionetas que son despachadas desde la portada al mar en el occidente de Cali, las cuales funcionan abiertamente a la vista de las autoridades, sin que nadie las controle.

“Están haciendo transporte de pasajeros y transporte de carga. En esa carga se han encontrado muchas veces sustancias ilícitas como narcóticos o también se han encontrado, en algunos casos, armas”, añade el funcionario.

Según el cálculo de los transportadores legalmente constituidos, estas empresas se quedan con el 50 % del negocio, así lo corroboran los conductores de los buses.

“Porque le quitan el trabajo a uno, mientras ellos llevan, nosotros no llevamos nada. El carro es de 19 pasajeros y llevo cinco”, dice transportador de pasajeros.

Un conductor de una de estas camionetas contó a Noticias Caracol que cobran $160.000 por cuatro personas y su respectiva carga, asegura que son legales.

“Nosotros, sí claro que pagamos impuestos como todos, pagamos seguro contractual el SOAT y seguro contra todo”, afirma conductor de vehículo de servicio especial.

Otros corredores afectados por la piratería son la vía Cali - Jamundí y Candelaria - Cali.