Brutal agresión a niña de 6 años que habría cogido mil pesos del escritorio de una profesora

El padrastro es señalado como el responsable de la golpiza contra la menor, quien acabó en un hospital, según informaron familiares de la víctima y autoridades.

Una niña de 6 años fue víctima de una brutal agresión en Cali, al parecer, a manos de su padrastro. El hecho ocurrió en la casa de la menor, luego que el hombre la recogió en el colegio, donde ella supuestamente cogió mil pesos del escritorio de una docente para comprar dulces.

Publicidad

“La profesora le dice al padrastro, que la fue a recoger al mediodía, que se robó mil pesos. El padrastro llega a la casa y la coge a palo, al que incluso le tienen nombre. Le dicen ‘Luigi’. Le dio tan duro que casi le parte los piecitos”, indicó Camilo Ballesteros, tío de la menor.

El familiar dijo que se enteró de lo sucedido el pasado viernes 5 de octubre, cuando fue a la casa de la niña, ubicada en el barrio Calipso, oriente de la capital del Valled el Cauca, para recordarle una invitación a un cumpleaños que tenía su hija de tres años el domingo.

“Cuando me ve, me abraza y luego le pregunto cómo le está yendo en el colegio y se pone a llorar y me muestra el morado”, contó Ballesteros, al anotar que, sobre la agresión, su sobrina “dice que le ponía las manos para que no le pegara más, pero se le entumían”.

Vea también:

Ordenan cierre temporal de jardín donde se registró terrible caso de agresión a bebé de 10 meses Indignado por esta situación y al ver que la madre de la niña no reaccionó, Ballesteros decidió llevársela al día siguiente para el hospital, donde estuvo hasta este lunes.

Publicidad

“El padrastro toma la decisión de castigarla con un objeto contundente en tronco, miembros superiores, inferiores, por lo cual es necesario llevarla al Hospital Carlos Holmes Trujillo”, dijo Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.

De acuerdo con el funcionario, una vez la menor fue valorada por un médico, este constató que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar por lo que activó la respectiva ruta de atención que involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familias, Policía y Fiscalía.

Publicidad

“Nos quedamos con la niña bajo custodia y cadena de custodia que prueba el maltrato. Se está evaluando su patria potestad, el tema familiar. Está en buenas condiciones generales, pero tendrá que estar un tiempo prudente por el tema sicológico, la mayor afectación que tiene”, dijo Durán.

Consulte igualmente:

"Es un peligro para los bebés": terrible caso de menor maltratada por cuidadora en jardín infantil El tío de la víctima aseguró que su mamá y él están intentando obtener la patria potestad de la pequeña para evitar que este tipo de agresiones se repitan, pues, al parecer, no es la primera vez que sucede.

Incluso, aseguró que el palo con el que fue agredida también era utilizado para pegarle al hermano de la menor, un niño de tres años, y al perro de la casa.

"Mi llamado a la comuniad es que le pongan cuidado a sus hijos. Ellos son sangre de su sangre. Que los cuiden y que no esperen a que, por ejemplo, violen a un niño para poner una denuncia. Hagamos las cosas desde antes", señaló Ballesteros.

Publicidad

El familiar, cuyo hermano fue asesinado hace 5 años y es el padre de la niña agredida, aseguró que el padrastro permanece solo con la menor hasta que la mamá llega a las 7:00 de la noche y que la agresión se presentó el pasado jueves 4 de octubre.

También le puede interesar: