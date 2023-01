Brutal agresión de hombre a su compañera sentimental cuando ella le dijo que quería separarse

La pareja llevaba conviviendo 17 años y como resultado de su relación hay dos hijos.

La propia víctima fue quien denunció ante la URI en Cali, Valle del Cauca, los reiterados maltratos de los que era blanco por parte de su ahora excompañero sentimental. Uno de los hechos ocurrió el 2 de enero de 2019 en presencia de la hermana de la mujer.

La afectada relató que el señalado sacó su ropa de la casa donde vivían y la envió a la vivienda de su madre, según informó la Fiscalía.

"Ese día me golpeó en el rostro con un teléfono celular, me cogió del cabello y me estrelló la cabeza contra una baranda de la cama varias veces. Mi hermana, quien estaba de visita donde mi mamá, con sus cuatro hijos, tuvo que intervenir para quitármelo de encima", relató la víctima a las autoridades.

Pese a esto, y por sus hijos, la mujer regresó a la residencia con su pareja. Sin embargo, el pasado 29 de enero le dijo al hombre que quería separarse de él por el maltrato al que era sometida.

"Fue entonces cuando empezó a insultarme con vulgaridades, me lanzó un puño en el rostro, me sacó sangre y aseguró que me iba a quemar la ropa y fue a buscar con qué quemarla", sostuvo.

Tras los lamentables hechos, el presunto agresor fue detenido por violencia intrafamiliar. Pero, por considerar que la captura fue ilegal, un juez dejó en libertad a esta persona, pero ordenó medidas de protección para su expareja.

Según la Fiscalía, la determinación del togado implica que el señalado no podrá ingresar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. Tampoco podrá esconder o trasladar a los menores, hijos de ambos.

En caso que el maltrato revista de gravedad o revisión, se podría ordenar protección por parte de la Policía a la mujer tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.

Asimismo, la afectada podría acceder al acompañamiento de uniformados para su reintegro a su vivienda, en caso que se viera obligada a salir de la misma para proteger su seguridad.