Brutal ataque: colombiano en Chile recibió 8 martillazos en cabeza y rostro durante un robo

El hecho quedó en video y ocurrió cuando cumplía su trabajo como chofer de bus. Este es el dramático relato de la víctima, que sufrió terribles lesiones.

Milton Antonio Rengifo Orejuela, un caleño de 44 años, es el chofer de bus urbano que aparece en un video cuando es brutalmente atacado con un martillo. Este hecho ocurrió el 19 de septiembre del 2019, pero, apenas esta semana, el metraje se volvió viral.

Noticiascaracol.com logró comunicarse con Rengifo Orejuela, quien se encuentra actualmente en Antofagasta bajo estricta observación médica. La víctima vive en esta ciudad chilena desde hace un año y medio.

Cuando se le preguntó sobre el ataque del que fue víctima, él aseguró: “Tengo un poco de problemas, pero ahí vamos poco a poco. Recordar ese hecho me daña los nervios totalmente”.

Sobre la atención que ha recibido por parte de las autoridades de salud del país austral, el hombre de 44 años contó que, tras volverse viral el video del ataque, la situación mejoró muchísimo.

“Actualmente, estoy solo. Cuando salió ese video, vino la alcaldesa de Antofagasta, me han hecho exámenes, tengo todas las garantías, me atendieron en el mejor hospital, todas las citas”, relató.

En el video se puede apreciar a Milton cuando se detiene a recoger a un pasajero, este último se sienta en la silla detrás del conductor, saca de su maletín un martillo, se para y, sin piedad, arremete con este objeto contundente contra la humanidad del colombiano en su cabeza y rostro.

"Maldito, maldito, maldito. Pásame todo, pásame todo. Abre, abre. Antes de que te mate, abre", dicel agresor en el video mientras agrede brutalmente a su víctima, quien gritaba desesperadamente.

Sobre las lesiones que recibió, Milton reveló que fueron muchas: “Tuve fractura de cráneo, golpes en la cabeza provocados por martillo, lesiones en nariz, cara, encías, perdí varios dientes”.

Pese a que el proceso de recuperación del chófer ha sido satisfactorio, él comentó que tiene muchas secuelas después del ataque, registrado hacia las 8:20 de la noche del jueves 19 de septiembre.

“Yo no puedo volver a Colombia, esto es un proceso que va a ser largo, pues tengo varias secuelas como mareo, vértigo, desvanecimiento, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, calambres, movimientos involuntarios”, contó.

Sobre los momentos posteriores al ataque, Milton dijo que jamás esperó vivir una situación de esta índole.

“Yo me bajo del bus en shock, no podía caminar y me senté. Choqué tres carros. Llamaron a la Policía de Antofagasta, una ambulancia y me llevaron al Hospital Mayor de Antofagasta, estuve cuatro días y me dieron salida”, aseveró.

Asimismo, reveló que tiene pesadillas después del ataque y que no piensa volver a su trabajo, pues este hecho lo marcó de por vida.

“Estoy en un proceso con sicólogo y ahora me llevarán al siquiatra. Ayer (miércoles 9 de octubre de 2019), tuve una crisis horrible, tuve pesadillas y muchísimo dolor de cabeza. Me mandaron calmantes que me ayudan a estar tranquilo”, informó.

“No me quiero volver a subir a un bus, no quiero tener la desconfianza de otro ataque, en mi mente no está volver a un bus, no puedo ni pensarlo”, relató con la voz quebrada.

Sobre su agresor, las autoridades chilenas confirmaron su captura. Entretanto, según medios chilenos, la familia del detenido asegura que ellos mismos lo entregaron y que este sufre de una enfermedad mental, hipótesis que no convence a Milton.

“El tipo está capturado gracias al video. Él anda diciendo que está loco, que no tiene la culpa. La mamá dice que es esquizofrénico, pero no es así, él es vicioso y alcohólico. Vamos a ver si le creen que está loco o no”, concluyó.

La Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta, mediante una publicación en redes sociales, puso a disposición una cuenta de ahorros para que, las personas que deseen ayudar en la recuperación de Milton, lo puedan hacer.

Actualmente, la familia de Milton vive en el barrio El Poblado II, oriente de Cali, él es esposo y padre de dos niñas. Se espera que sus allegados puedan viajar prontamente a Antofagasta, Chile, para acompañarle en su proceso de recuperación.