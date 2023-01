Brutal ataque de dos perros a un niño que habría terminado con más de 100 mordeduras

El menor tuvo que ser sometido a cirugía y se encuentra bajo observación médica en una clínica.

Por un sitio de la vereda Charco Bajo, zona rural de Popayán, Cauca, pasaba un niño de 12 años cuando fue sorprendido por dos perros que se le abalanzaron sin darle tiempo de reaccionar. El niño sufrió graves mordeduras en sus piernas, brazos, espalda y su cuello.

“Se salvó de milagro, de verdad que tiene una herida profunda en el cuello. Sin exagerar, tiene más de 100 mordeduras en el cuerpo”, aseguró Argeny Hermosa, madre de la víctima.

Según los habitantes de la zona, no es la primera vez que estos animales atacan a residentes del lugar.

“Ya ha habido personas hospitalizadas por causa de los perros, no se han entablado las correspondientes denuncias, pues por ser vecinos y dejar que las cosas pasen, pero es que esta vez fue un niño”, dijo Juan Carlos Montilla, habitante del sector.

Pero lo que más les preocupa a los habitantes del sector es que el lugar donde se presentó el ataque es un paso obligado para decenas de estudiantes.

“Esta zona la habitan muchos niños, por aquí transitan todos los días para sus escuelas, entonces es una afectación. Inclusive, hace poco un señor de la tercera edad también fue agredido por esos animales”, afirmó César Augusto Sandoval, otro residente del sector.

Andrés Alegría, experto en manejo y entrenamiento de perros, lamentó lo sucedido con el menor y entregó algunas recomendaciones sobre qué hacer en estos casos.

“No correr, no gritar, porque nos convertimos en una presa frente al perro. Lastimosamente fue un niño y para el perro es una presa débil. Cuando me estoy enfrentando a un perro que me puede agredir, es no desafiar al perro, no darle la espalda y no salir a correr”, explicó.

El menor recibe atención médica en una clínica de Popayán, donde fue intervenido quirúrgicamente, y tendrá, al menos, un mes de incapacidad.