Brutal ataque de un perro a niño en centro recreativo donde estaría prohibido ingresar mascotas

El menor, de un año y medio, se encontraba con su madre y su hermano mayor cuando ocurrió el hecho. Actualmente, está bajo observación en entidad médica.

De acuerdo con Robinson Bastidas, padre del niño y miembro activo de la Policía Nacional, al momento del ataque, su pareja y sus dos hijos disfrutaban del domingo en un reconocido centro recreativo, ubicado en la vía Palmira-Tienda Nueva en Valle del Cauca.

"Siendo aproximadamente la 1:00 de la tarde, mi esposa estaba pendiente del almuerzo y mis hijos se pusieron a jugar con una pelota. Llegó un perro bulldog, se le soltó a la esposa del dueño y atacó al niño, el hermanito trató de cogerlo, pero esos animales, en su reacción, no quieren soltar", indicó Bastidas.

El progenitor señaló que el propietario de la mascota logró hacer que esta soltara a su pequeño, pero el animal ya lo había mordido ocasionándole fuertes heridas en el muslo de la pierna izquierda.



Policías fueron a atender una riña y uno de ellos fue mordido por un perro en sus genitales Según el padre de familia, lo que más le indignó fue que el establecimiento recreacional donde se presentó la situación ni siquiera se ha comunicado con él.

"No le brindaron atención adecuada al niño, que pagara con la EPS, cuando ellos deberían tener un seguro. La ambulancia se demoró bastante, porque allá no tienen y el lugar es retirado, y lo llevamos a un centro asistencial”, dijo el policía.

Sin embargo, la odisea no terminó ahí. Batidas indicó que, al llegar a una entidad médica de Palmira, le exigieron un depósito de $500.000 para atender al menor, ya que la Policía, institución de la que él hace parte desde hace 24 años, no tenía convenio con el establecimiento hospitalario.

"El doctor que vio a mi esposa le dijo: 'Mi señora, esto no es una urgencia, bien pueda váyase a su EPS, aquí no lo podemos atender'", aseguró el uniformado.

El hombre manifestó que su hijo fue trasladado al otro centro asistencial y, posteriormente, remitido a Cali. Asimismo, indicó que, aunque el propietario del animal ha estado presto a colaborar, no está de acuerdo con que el perro haya sido devuelto a sus dueños, a quien solo les aplicaron un comparendo.

"La Policía me dice que no pueden incautar al perro, o sea que el perro está por ahí, porque supuestamente no hay un lugar destinado por la Alcaldía de Palmira para llevar al perro", expresó el padre del pequeño.



