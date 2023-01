¡Buena esa! Vigilante se encontró gruesa suma de dinero y dio ejemplo de honradez

El particular hecho se presentó en un reconocido centro comercial luego que un hombre dejara olvidada una pequeña caja dentro de uno de los baños.

Un ejemplo para la ciudadanía, así fue catalogada la correcta y honrada conducta de un guarda de seguridad que se encontró nueve millones de pesos cuando realizaba una ronda en su lugar de trabajo.

Fue en el centro comercial Unicentro, ubicado en el sur de Cali, en donde un ciudadano dejó olvidado en uno de los baños -el pasado jueves 6 de junio- la gruesa suma de dinero en efectivo que reposaba en una caja.

“Nuestro guarda de seguridad, en medio de las rondas que debe hacer, identifica un elemento abandonado dentro de los baños, lo verifica y evidencia que dentro de la caja se encuentra un dinero, nueve millones de pesos”, explicó Alexánder Morales, encargado del departamento de seguridad de Unicentro Cali.

Según los protocolos que el centro comercial aplica en este tipo de casos, todo el material encontrado en las zonas comunes por los miembros encargados de la seguridad, deben ser trasladados hasta el centro de información.

Obedeciendo a esta directriz, el guarda puso en conocimiento el hecho y remite la caja hasta el lugar en donde es custodiado por el personal administrativo.

“Aparece una persona manifestando que era el propietario del dinero. Lo que hacemos es revisar nuestras cámaras de seguridad, evidenciando que la persona que deja la pequeña caja, es la misma persona que está haciendo la reclamación del dinero”, añadió el funcionario del lugar.

Cabe señalar que el propietario del dinero, bastante agradecido por esta muestra de honradez, no tuvo contacto con el guarda de seguridad, pues este ya había terminado su turno y se encontraba fuera del establecimiento.

“El señor estaba muy agradecido. Afortunadamente lo encontró la seguridad del centro comercial, porque posiblemente otra persona de pronto no lo devuelve, aunque hemos tenido clientes con una cultura y moral limpias que han hecho devolución de elementos”, puntualizó Alexánder Morales.

¡Buena esa!