'Bugchasing', el peligroso reto que invita a exponerse al VIH y preocupa a autoridades del Valle

Niños y adolescentes son la población en riesgo de este tipo de desafíos que abundan en redes sociales.

El bugchasing, que en español significa perseguir el bicho, es el reto bajo el cual los jóvenes buscan relaciones sexuales, sin protección, con personas que tienen VIH, desafiando el contagio.

“Les ofrecen una píldora para el día después aduciendo que tener el contacto con ellos y que tomándose la pildora pues evitaría el contagio”, manifestó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Aunque sí existe una píldora para evitar infectarse de VIH, esta no actúa tomando una dosis al día siguiente.

“Se requiere en una mujer, un mínimo de tres semanas de tratamiento antes de llevar a cabo la relación y un nombre un tiempo un poquito inferior, pero esto no da seguridad”, dijo la funcionaria.

De acuerdo a esta entidad gubernamental, el número de personas contagiadas se ha ido incrementando. En Cali, hay un aumento del 18 % de personas contagiadas, sin embargo, en menores de 14 años solo se ha registrado un caso este año, pero en mayores de 15 y 19 años van 37 casos.

“Ya lo denunciamos y estamos tratando de lograr que se identifique quiénes son los culpables, pero son grupo de personas que hacen eso, enfermos de sida queriendo contagiar a niños”, expresó Dalian Francisca Toro, gobernado del Valle del Cauca.

Dado que la invitación a participar en este nuevo reto se hace por internet, a quienes más les genera riesgo es a los menores de edad, que ingenuamente, creen que la píldora les garantiza no contagiarse.

“Decirles mira es que esto es incorrecto porque afecta tu salud, tu vida y simplemente lo dejo a la deriva, ellos no son responsables de lo que sea que pase”, expresó Laura Vivas, habitante de Cali.

Según datos de la secretaría de salud en Cali, éste año se han registrado 518 casos de VIH, de los cuales han fallecido 104 personas.

