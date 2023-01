Bus alimentador del MIO se fue a un canal de aguas lluvias en sur de Cali

El accidente de tránsito se registró hacia las 5:00 de la mañana de este jueves.

Un bus alimentador del MIO cayó a un canal de aguas lluvias cuando transitaba por la carrera con 80 con calle 5, frente a una unidad residencial llamada Valle de La Ferreira, en el sur de Cali.

“Por fortuna, no llevaba pasajeros, el conductor iba solo, pierde el control y se dirige directamente al canal de aguas”, dijo Carlos Ortiz, miembro del Cuerpo de Bomberos de Cali, en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con el organismo de socorro, en el hecho no se registraron personas heridas o víctimas fatales, pero el conductor del bus del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca fue valorado en el lugar del siniestro.

“Tenemos personal en el sitio, valorando algún riesgo, también al conductor, no reviste mayor gravedad, se le están tomando signos vitales, se encuentra consciente y estable”, explicó Ortiz a la emisora.

Una máquina extintora y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Cali fueron enviadas al sitio, donde además hicieron presencias las autoridades de tránsito y la Policía. Las causas del accidente de tránsito son materia de investigación.