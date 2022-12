Bus del MÍO embistió un carro que terminó en la entrada de la Torre de Cali

Un aparatoso accidente se registró en la mañana de este jueves a la altura de la Torre de Cali, donde un bus del MÍO chocó contra un automóvil particular que pretendía realizar un cruce prohibido.

Según testigos, el conductor del carro que se movilizaba sobre la Avenida de Las Américas iba a realizar un giro para tomar la calle 18 cuando el vehículo del sistema de transporte masivo lo embistió y fue a parar a la entrada del Hotel Torre de Cali.

El automóvil fue impactado por la puerta del conductor, quien resultó lesionado en el accidente registrado después de la estación del MÍO Torre de Cali, donde a finales de febrero la Secretaría de Tránsito eliminó el retorno que antes era permitido para mejorar la movilidad.

“Ahora la gente tiene que bajar tres cuadras para devolverse por la avenida segunda y así tomar la 18”, dijo Andrés Echeverry, administrador de la Torre de Cali, al enfatizar que “este experimentó no está siendo efectivo, pues hoy nos salvamos de una catástrofe”.

Este es el segundo accidente que ocurre en el mismo sitio y por la misma infracción en menos de quince días. El pasado 27 de febrero, un bus del MIO colisionó con una camioneta y once pasajeros resultaron lesionados.