¿Busca empleo? Conozca la estrategia de autoridades para ofertar vacantes en comunas de Cali

Se trata de una iniciativa que adelanta la Administración municipal y que tiene lugar en el sur de la ciudad hasta el mediodía de este jueves.

Cien vacantes se ofertarán durante esta jornada, que tiene lugar en el Centro de Administración Local Integrada (CALI) de la comuna 10 de la capital del Valle del Cauca, y la cual busca beneficiar a habitantes de los barrios El Guabal, Olímpico, San Judas, La Selva, entre otros.

La idea es que las personas que no tengan empleo asistan a la convocatoria, promovida por el Gobierno local, con su hoja de vida y fotocopia de la cédula. Entre los perfiles que se requieren están asesores comerciales, mercaderistas, impulsadoras, cajeros, conductores, operarios de montacargas y operadores logísticos.

Los ciudadanos que aspiren a estos puestos deben tener el bachillerato terminado y seis meses de experiencia como mínimo. Quienes no puedan aspirar a los cargos, porque no están capacitados, van a recibir una formación a través de una agencia de empleos.

"Lo más importante de estas jornadas es que si las personas no cumplen con el perfil que se está buscando, la Alcaldía de Cali, a través de sus aliados, que forman parte del sistema municipal de empleo, entra a darles cursos y a formarlos para que cumplan en un tiempo determinado con esas competencias y posteriormente sean vinculados", indicó Julián González, secretario de Desarrollo.

Mientras estas personas son capacitadas van a recibir un pago de medio salario mínimo para que puedan terminar los cursos y poderse vincular laboralmente. Según González, el propósito de la iniciativa, que se ha venido adelantando en distintas comunas, es que la población sepa qué es lo que están buscando las empresas de Cali.