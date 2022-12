Buscan a 2 niñas de Popayán que llegaron a la puerta del colegio y desaparecieron

Con la ayuda de videos registrados por las cámaras de seguridad, las autoridades iniciaron la investigación de la desaparición, el pasado jueves 20 de octubre, de Karen Johana Popayán y Luisa Fernanda Hoyos Ruiz a las afueras del colegio donde cursan cuarto año de primaria en Popayán, Cauca.

Los videos muestran como las niñas de 9 y 11 años llegaron hasta la puerta del Colegio La Milagrosa, hablaron por un momento y se retiraron del lugar. Algunos profesores corroboraron lo que las cámaras de seguridad mostraron.

“Ellas vienen hasta la puerta del colegio pero no entran, sino que se retiran. A partir de allí, no tenemos información. Ellas son buenas estudiantes, no han tenido ningún problema disciplinario en la institución”, manifestó Miguel Caicedo Ordóñez, rector del colegio.

Los padres de las menores comenzaron a buscarlas con volantes que tienen sus fotografías.

“La niña ha estado muy tranquila, ha estado bien todos estos días, no ha habido ningún problema que uno diga que por eso se fue. Mi niña no tiene amigos externos, solo las compañeritas del colegio”, dijo Marleny Popayán, tía de una de las menores desaparecidas.

Profesores, compañeras y familiares no entienden por qué las menores tomaron la determinación de no ingresar a clases.

“Pido que por favor me devuelvan mi niña, que yo la necesito, que ella es mi vida, que yo sin mi niña no puedo estar, que es una niña inocente que no sabe nada. Por favor, si alguien tiene a mi niña que tenga piedad y me la devuelva”, afirmó María Ruiz, madre de niña desaparecida.

Familiares de Karen Johana y Luisa Fernanda realizaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.