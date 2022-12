Buscan a estudiante universitaria de 22 años desaparecida en Cali

Foto: cortesía para noticiascaracol.com

Angustiados se encuentran los familiares de Alejandra Sánchez Rodríguez, una universitaria de 22 años, que está desaparecida desde la mañana del martes 26 de abril. De acuerdo con Diana Rodríguez, madre de la joven, ella salió de su casa para encontrarse con un hombre en la Plaza de Cayzedo, que le concedería una entrevista sobre salsa, tema que está trabajando para su tesis de grado.

"Llegó a la Plaza de Cayzedo, a las 10:04 a.m., y me dijo que al parecer le iban a cambiar el sitio de la entrevista. A las 10:17 a.m. me escribió que la entrevista iba a ser en una oficina de la Secretaria de Cultura, que me avisaba cuando terminara. Calculé dos horas, empecé a mandarle mensajes y nada. Llamaba a su celular e iba directo a buzón", relató Rodríguez.

La señora dijo que a las 3:00 p.m., al ver que su hija no contestaba, ni regresaba a la casa, se dirigió hacia las oficinas de la Secretaría de Cultura y a la Gobernación, donde no le dieron razón de la joven. Indicó que a las 7:00 p.m. reportó la desaparición ante la Fiscalía.

"En la Secretaría no saben nada, buscaron en los datos que toman a la entrada y mi hija no aparece. Ella no me dijo si el señor era funcionario de allá o no. Cometí el gran error de no preguntarle. Solo me dijo que era un señor que sabía mucho de salsa", explicó Rodríguez.

La madre sostuvo que el Gaula y la Sijín investigan el paradero de la joven, la cual cursa último semestre de Comunicación Social en la Universidad del Rosario en Bogotá. Sin embargo, aún no tienen razón de ella. "Las autoridades la están buscando, han puesto carteles en todas partes. Cuando llaman a decir que la han visto, ellos salen a buscarla, pero nada", agregó.

Alejandra vestía un jean azul oscuro, una blusa aguamarina con flores blancas y sandalias bajitas. Para dar cualquier información sobre la joven, contactarse a los teléfonos 315 471 2706 ó 3154712613.