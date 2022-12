Buscan a hombre que se fugó tras ser capturado por raptar a su bebé en Cali

El hombre de 28 años, identificado como José Daniel Bedoya Villarreal, se fugó del calabozo de la estación La Buitrera, ubicada en zona rural de Cali. El sujeto estaba esperando audiencia por haber raptado a su hija de 11 meses de edad, luego de una riña familiar.

"Nosotros teníamos a esta persona capturada en la estación de La Buitrera, nosotros allí no tenemos el espacio necesario para las personas que están privadas de la libertad por problemas de orden carcelario. Sin embargo, parece ser que el hombre violentó uno de los elementos que custodian la celda y huyó en horas de la madrugada del pasado sábado", dijo el coronel Wílliam Sánchez, comandante Operativo de la Policía de Cali.

El coronel Sánchez aseguró que los cuatro policías que se encontraban en la estación no escucharon y no se enteraron que el hombre se había escapado. "No tenemos certeza de cómo fue que pasaron las cosas, pero entramos en un proceso de investigación interna y disciplinaria", sostuvo el oficial.

Autoridades confirmaron que ya se están realizando unas labores de inteligencia por todos los sectores en donde probablemente se pueda encontrar el hombre. "Muy pronto lo volveremos a capturar. Tenemos vigilancia controlada en los sectores en donde se encuentra la expareja y exsuegra del individuo", concluyó el coronel Sánchez.

Esto porque, según Narciza Gutiérrez exsuegra del hombre, este llamó insistentemente a su hija y la amenazaba con quitarle nuevamente a la niña, que fue encontrada en el corregimiento de Villa Gorgona , municipio de Candelaria.

Por su parte, Gutiérrez indicó que su hija y la bebé se encuentran desaparecidas desde la mañana de este lunes."Estoy más que segura que él iba a ir por mi hija, pero no le pusieron ni siquiera una custodia para que la cuidaran", sostuvo.

La mujer expresa que la última vez que se comunicó con ellas fue hacia las 10 a.m. y que desde ese momento no le contesta el celular, suena apagado. "Puse el denuncio. El CTI está en la búsqueda en conjunto con el grupo de adolescencia", añadió.

La expareja del individuo fue la encargada de denunciar el hecho ante las autoridades el pasado 3 de abril.