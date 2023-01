Buscan a joven colombiano que desapareció tras viajar a Perú por una oferta laboral

La madre aseguró que, en el pasado, él presentó episodios de esquizofrenia y bipolaridad.

Una familia de Cali vive un verdadero drama por la desaparición de uno de sus integrantes en la ciudad de Ica, ubicada en Perú.

Se trata de Brayan Andrés Cartagena, un joven de 25 años que viajó hasta territorio peruano el pasado 30 de agosto del 2019 tras recibir una supuesta oferta laboral.

Sandra Mosquera, madre del desaparecido, se refirió a la oportunidad de trabajo que recibió el joven.

“El empleo era sobre domicilios. Él me dijo que le estaba yendo bien porque ya tenía cosas de uso personal, tenía una buena habitación, se había comprado un colchón, ventilador y algo de ropa”, relató la mujer.

Fue por medio de una videollamada, realizada el pasado 24 de septiembre del 2019, que doña Sandra se comunicó por última vez con su hijo.

“Él está muy callado y en esa última videollamada lo noté hablando mucho, cuando él se pone así es porque ya está como estresado, no tenía la personalidad de costumbre, esto me preocupó”, aseguró la progenitora.

En ese orden de ideas, la madre aseguró que ha buscado el apoyo de las autoridades colombianas y peruanas para dar con el paradero del joven de 25 años.

“Me comuniqué con la Cancillería de Perú para poner la denuncia por desaparición, ellos me dijeron que tenía que denunciar primero aquí en la Fiscalía colombiana por desaparición”, informó.

Brayan Andrés es bachiller y estaba haciendo un curso de administración de empresas. Desde el 2018 venía recibiendo tratamiento psiquiátrico luego de haber protagonizado episodios de esquizofrenia y bipolaridad.



