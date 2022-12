Buscan a líder universitario desaparecido en Cali desde el pasado 30 de octubre

Foto: cortesía para Noticias Caracol

Compañeros de Hánnier Hurtado, estudiante de sexto semestre de Medicina de la Universidad del Valle, reportaron que no tienen información de su paradero desde el pasado domingo. Aseguran que es extraña su desaparición, ya que el próximo fin de semana terminaría otra carrera que cursa simultáneamente y se graduaría como ingeniero industrial en Cali.

"Salió de su casa, dejó su celular cargando, fue y visitó a unas amigas, volvió a su apartamento, dejó su comida servida, salió y no se sabe nada más de él", dijo Daniel Álvarez, amiga del estudiante desaparecido, al agregar que sus documentos fueron encontrados en La Flora.

Diego Espinosa, otro amigo del universitario, indicó que Hánnier fue visto por última vez el domingo 30 de octubre en horas de la noche. "Él hace parte del movimiento Marcha Patriótica, de hecho, es un líder estudiantil que ha sobresalido por las luchas que ha adelantado", expresó.

Angustiada por no tener ninguna noticia de su hijo, Marleny Moreno salió a la calle a pegar carteles de su hijo, acompañada de varios estudiantes de la Universidad del Valle.

"Es una persona muy sana, lo corroboran los mismos compañeros, profesores, saben que él es un hombre bueno", afirmó la madre del joven.