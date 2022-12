Buscan a menor de 11 años que desapareció en aguas del río Cauca, oriente de Cali

Foto: Noticiascaracol.com

Organismos de socorro, Policía y la comunidad realizaron este miércoles labores de búsqueda de Yerson Oney Cuero Granja, de 11 años, que cayó en aguas del río Cauca a la altura del barrio Vallegrande, oriente de Cali.

Testigos aseguraron que el menor se bañaba junto a tres niños de su edad, cuando de un momento a otro desapareció en medio del afluente. Los amigos que lo acompañaban lograron salvarse de la corriente.

"El niño es hiperactivo, salió de la casa y se vino a Vallegrande con unos amigos a bañar al río Cauca, yo no me di cuenta porque estaba trabajando. Luego me llamaron y me avisaron que se había ahogado, los otros tres amigos se estaban ahogando pero alcanzaron a salir y mi niño no", manifestó Oney Cuero, padre del menor desaparecido.

La emergencia se registró el pasado martes e informada hacia las 5:00 p.m. del mismo día. Bomberos Cali realizó el operativo de búsqueda con un barrido río abajo para verificar si la corriente sacó el cuerpo del menor a flote. Las labores fueron suspendidas en la tarde de este miércoles y serán retomadas a primera hora del jueves.