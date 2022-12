Buscan a menor que cayó al río Cauca en el oriente de Cali

Organismos de socorro siguen en la búsqueda de Johan Urrego de 14 años, quien habría sido arrastrado por la corriente del río Cauca mientras jugaba con dos amigos en el oriente de Cali.

Según Éduer Londoño, tío del menor desaparecido, Johan no sabía nadar por lo que no pudo salvarse. “Se metió, se quitó la ropa y entonces el otro peladito también se metió con él y empezaron a jugar en la orilla. El peladito dijo que Johan lo empujó y cuando lo empujó se hundieron, el amiguito de él salió y cuando miró, Johan no volvió a salir”, dijo.

Además, Londoño manifestó que los amigos fueron quienes dieron aviso de lo sucedido. “Ellos se desesperaron y empezaron a buscarlo, pues no sabían qué hacer porque dice que de un momento a otro se lo chupó el río y el arrancó a correr y a buscarlo a un CAI cercano pero no les pusieron atención”, aseguró el tío del menor.

El cuerpo oficial de Bomberos de Cali empezó la búsqueda pero aún no tiene resultados. “Hasta el momento no se ha podido encontrar por problemas del río, por las corrientes que bajan, es imposible encontrarlo apenas cae al Cauca. Hay que esperar 72 horas que el cuerpo flote”, indicó el cabo Gerardo Andrés Aguirre, jefe de turno de la estación Aguablanca.