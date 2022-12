Buscan a niña de 12 años que desapareció en Cali cuando iba camino al colegio

Foto: cortesía familia Laura Valentina Valencia Marín

Familiares de Laura Valentina Valencia Marín, de 12 años, denunciaron que la menor desapareció desde el pasado martes 25 de octubre, luego de salir de la casa rumbo a su colegio ubicado en el norte de Cali.

“Ella se desapareció el martes entre el mediodía y la 1:00 de la tarde. Iba con el uniforme del colegio INEM que es donde estudia. Compañeros de ella la vieron en el camino de Floralia a la Simón Bolívar, dicen que la vieron normal pero que no la vieron coger el camino que siempre cogía para el colegio, simplemente la vieron como si fuera a coger un bus o a esperar el MIO”, contó Diego Marín, tío de la menor desaparecida.

Para ese mismo martes en horas de la noche, los familiares de Laura Valentina consiguieron acceder a su cuenta en Facebook, donde encontraron sus dos últimas conversaciones con personas distintas citándose en dos diferentes estaciones del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.

“En una de las comunicaciones manifestaba que estaba en la estación de Calipso donde se quedó de encontrar con una persona, pero al parecer no apareció por ella. Luego quedó de verse con otra persona y le dijo que se dirigía a la estación Nuevo Latir y esa fue la última conversación que tuvo en Facebook. Esa comunicación se realizó alrededor de las 2:00 p.m. y desde allí no sabemos nada de ella”, continuó el tío.

Los familiares de la menor lograron establecer quién es la persona con la que tuvo contacto Laura Valentina por última vez en dicha red social. Al parecer, sería un vecino que vive por la cuadra de sus abuelos.

“La última persona con la que habló Laura, con la que se quedó de verse en Nuevo Latir, si tenemos conocimiento porque al parecer era vecino de por la cuadra donde viven los abuelos. Anoche nos visitó el Gaula, logré encontrar en el Facebook una dirección de esa última persona, que sería un joven, y se le entregó a los investigadores. De la primera persona que la citó, no tenemos razón”, dijo Diego Marín, tío de la menor.

Según los familiares, la niña no tendría razones para irse de la casa. La hermana, Sara, contó a través de un video que ha rodado en redes sociales, que Laura Valentina se había despedido de una manera diferente ese martes, antes de salir para el colegio, diciéndole que se portara bien.

Primeras versiones de las autoridades aseguraron que la niña se habría escapado con su novio pero esto fue desmentido por su familia, pues hablaron con el supuesto novio, quien aseguró desconocer el paradero de ella.

“Apenas nos dimos cuenta que ella estaba intentando salir con un amigo que la pretendía, hablamos con el chico pero nos aseguró que no tenía razón de ella. Incluso, estaba igual de consternado que nosotros y que no sabía nada de Laura”, indicó el tío.

Entretanto, la teniente Luisa Alejandra Morales, jefe encargada de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cali, aseguró que se encuentran investigando.

“La investigación sigue adelante, los padres pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía y denunciaron la desaparición de la niña. Estamos en las labores investigativas y se están haciendo unas entrevistas y acompañamiento a la familia por parte del Gaula, Infancia y Nacional para encontrar a Laura”, exclamó la teniente Morales.

Frente a lo ocurrido en redes sociales, donde decían que la niña se había perdido en paises como Perú, Brasil y Chile, los familiares aclararon que Laura Valentina desapareció en Cali.

“Nos han llamado de muchos lugares, de México, España y Miami pensando que la niña se desapareció allá, pero no, es desinformación, ella desapareció en Cali. Solo recibimos la llamada de una señora que decía que Laura estaba bien y que le diéramos unos días. También nos dijo que no quería problemas y, por eso, no daba nombre, ni dirección”, concluyó Marín.

Para las personas que conozcan del paradero de la joven, los familiares habilitaron las siguientes líneas telefónicas: 322 471 0543, 317 338 1016 y 316 285 5499.