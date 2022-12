Buscan a niño de 13 años que cayó al río Cauca en oriente de Cali

Desesperados se encuentran los familiares de Yanis David Sandoval, de 13 años, luego que el menor cayera al río Cauca mientras jugaba con varios de sus amigos. El hecho se registró en la noche del martes en el oriente de Cali.

"Lo que dicen los niños es que estaban jugando y empezaron a ver quién se tira y quién no, Entonces Yanis dijo, yo me tiro pero me ponen cuidado. Él se tiró y los otros vieron cómo se empezó a hundir", contó Orfa Sandoval, tía del niño.

Familiares del menor aseguran que trataron de salvarlo, pero los esfuerzos fueron en vano.

"Él se estaba ahogando y un muchacho se tiró a ayudarlo, pero no lo pudo sacar, entonces vio cómo se hundió y no volvió a salir", dijo Mariela Perea, tía de Yanis Sandoval.

Durante varias horas organismos de socorro realizaron operativos en el afluente, pero no encontraron al pequeño. Este miércoles, la búsqueda continúa.

"Se hizo una búsqueda por la ribera del río desde las 8:30 p.m. hasta cercanas las 11:00 de la noche. Se suspendieron las labores debido a que la visibilidad era nula y la búsqueda que se estaba haciendo era infructuosa", señaló por su parte el cabo Pedro Moreno, jefe de turno de los Bomberos de Agua Blanca.

La tía del menor pidió a las autoridades hacer hasta lo imposible por hallarlo. "Esta es una situación muy angustiante donde se ha perdido un ser querido. Que nos ayuden a encontrarlo sea vivo o muerto, pero que nos ayuden", manifestó Mariela Perea.