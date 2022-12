Buscan hogar para animales que podrían ser desalojados de albergue en Cali

Fotos: Cortesía Esperanza Animal

Desde hace dos años y medio, Nancy Díaz se dedica ayudar animales de la calle a través del hogar de paso Esperanza Animal, ubicado en su vivienda en el barrio Pizamos II, oriente de Cali. Sin embargo, algunos residentes del sector pasaron una solicitud a la Administración Municipal por los conflictos de convivencia que, para ellos, genera este lugar.

"Se quejan de la bulla, pero yo la controlo, de los malos olores, de las infecciones que supuestamente generan los animales hacia la gente de afuera. Expresan que estoy vulnerando a los vecinos, es mentira. El 10 % puede ser verdad, pero por eso cada día estamos mejorando y corrigiendo cosas", dice Nancy.

Debido a las quejas presentadas por los vecinos, la Secretaría de Gobierno y Zoonosis iniciaron un proceso para verificar el estado de la tenencia de los perros y gatos que alberga este refugio.

"Yo cojo estos animales moribundos de las calles, de alguna manera los estoy restaurando para buscarles hogares responsables, que es lo que quiero. Se me han acumulado acá porque a diario me dejan camadas de gatos afuera y yo con qué corazón los voy a botar. Les hago tratamiento, busco oportunidades de adopciones, pero como casi no hay, uno se va a quedando con ellos", afirma la propietaria de Esperanza Animal.

Por su parte, Elizabeth Castillo, directora de Zoonosis de Cali, menciona que en dos visitas realizadas al hogar de paso se determinó que, pese a que los animales se encuentran en buen estado, el espacio no ofrece la infraestructura adecuada para la cantidad de perros y gatos que alberga.

Nancy Díaz asegura que para esta semana había sido programado un procedimiento de desalojo de los animalitos. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno señaló que este fue suspendido, debido a una acción de tutela interpuesta por la mujer, por lo que están a la espera de la decisión que tome el juez encargado del caso.

De acuerdo con la Secretaría, el albergue está ubicado en una zona urbana, lo cual no es permitido, y sus condiciones no son aptas para la tenencia los animales, por lo que podría perjudicar su estado de salud.

Para evitar que los animales a los que ayuda se queden sin un refugio, Nancy llevó a cabo el fin de semana pasado una jornada de adopción en el parque de El Ingenio, en la que 35 de estos consiguieron un nuevo hogar. Ahora, busca familia para cerca de 20 perros y gatos que aún continúan bajo su cuidado.

"Que sean personas conscientes de que le quieren dar hogar a un peludito rescatado y empezar de cero. Deben enseñarles muchas cosas, porque por lo general son de siete meses a un año. Que sean mayores de edad, responsables y con buena capacidad económica", explica la mujer.

A las personas que adopten, quienes deberán llenar un formato de compromiso, se les realizará un seguimiento. Quienes deseen colaborar con Esperanza Animal pueden comunicarse a los teléfonos 3923504 ó 3187550332.