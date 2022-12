Buscan impulsar uso de la bicicleta en Cali para una movilidad no contaminante

Foto: Prensa Alcaldía de Cali

Promover el uso de una luz o chaleco, incrementar a 200 kilómetros las ciclorrutas de la ciudad y crear 'cicloestacionamientos', en lugares como el CAM y unidades deportivas, son algunas de las propuestas de la Administración Municipal para incentivar el uso de la bicicleta en Cali. Fin para el cual se busca, además, mejorar las condiciones de seguridad de la capital del Valle del Cauca.

"Se dará prioridad a planes de ejecución de ciclo infraestructura en estos 4 años, para brindar seguridad en todas las vías. Pasaremos de 36 kilómetros a 200 kilómetros de infraestructura y habrá un programa para lo que denominamos 'Cultura de la bicicleta'. Hoy, los caleños andan masivamente en bicicleta y no tienen seguridad, eso es lo que les vamos a ofrecer", expresó Duvalier Sánchez, asesor de la Alcaldía de Cali para la movilidad en Bicicleta.

Asimismo, Sánchez señaló que se llevará a cabo un trabajo de cultura y promoción desde los colegios, con guías y conductores. "Vamos a cambiar el paradigma que quien anda en bicicleta es pobre. Actualmente, hay problemas graves de contaminación y la bicicleta es una solución".

Estos anuncios fueron dados en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, con el objetivo de incentivar una movilidad sostenible y no contaminante, destacan autoridades. También, se dio a conocer que, a partir del domingo 24 de abril, se habilitará el carril del Bulevar del Río, donde anteriormente transitaban buses del MIO, para dar paso a los 'biciusuarios' de la capital vallecaucana.

"Los 200 kilómetros nos permitirán tener una red, como una telaraña, donde uno sale de su casa y aborda una avenida para ahí ingresar a una ciclorruta, que lo pueda llevar al centro o a las universidades, sin salirse de esa red. Esta estará compuesta por ciclorrutas, bicicarriles y bicivías. Integraremos todas las formas que se usan en el mundo para tener una red por toda la ciudad, de norte a sur y de oriente a occidente", agregó Sánchez.

A su vez, el funcionario aseguró que el Gobierno Local y Metrocali trabajan para diseñar un sistema de bicicletas públicas que se puedan integrar al masivo. En cuanto al tema de seguridad, afirmó que se diseñó un programa de movilidad donde se espera contar con 600 cámaras en los próximos 4 años.

"Adicionalmente, vamos a trabajar, con la Policía, cuadrantes que anden en la bicicleta por las ciclorrutas en horas de bastante tráfico, como sucede en Bogotá", puntualizó.

Esta iniciativa ha generado opiniones en contra y a favor, por parte de la comunidad caleña, así como de algunos de sus representantes políticos.

"Hoy, Cali tiene un problema de seguridad y lo primero es definir una estrategia para eso. No se trata simplemente minimizando que hubo un homicidio menos o un homicidio más. Hay que preguntarles a los caleños que usan la bicicleta que salen del Distrito de Aguablanca, por todos los pasajes, cuánto les han robado las pandillas. También a las personas que salen en los paseos nocturnos", opinó el concejal Roberto Rodríguez.

Rodríguez expresó que, aunque la propuesta es novedosa primero, se debe garantizar a los usuarios contar con la presencia de la autoridad.

Los caleños también se pronunciaron al respecto a través de las redes sociales.

Es Cali "apta" para implementar bicicleta como solución de movilidad? Una cosa es dar pedal en Bogotá a 18°C y otra en Cali @BluRadioCali — Diego ML (@DiegoMendezL) April 19, 2016

@BluRadioCali la idea es excelente, pero es que ni saliendo en grupo estamos seguros, ya nos han robado, tienen que garantizar seguridad — Panda (@LePanda1927) April 19, 2016

Según la Alcaldía de Cali, para la construcción de los 200 kilómetros de ciclorrutas se invertirán cerca de 45.000 millones de pesos.