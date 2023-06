Cabalgata convocada por el Tino Asprilla en Tuluá deja un caballo muerto y 14 equinos heridos

En la tarde del pasado viernes, 16 de junio de 2023, se había comunicado que un caballo había muerto tras caer con su jinete del Puente Negro, en el centro del municipio de Tuluá, Valle del Cauca , durante la cabalgata que fue convocada por el exjugador Tino Asprilla. En las últimas horas, el concejal de Cali Terry Hurtado denunció que el evento se salió de control.

En su cuenta de Twitter, Hurtado escribió: “Acabo de llegar a casa después de ver cómo Tuluá estaba convertida en un infierno para los caballos. El Tino logró la cabalgata más cruel del mundo”.

Además, Hurtado aseguró que el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguitte, “es corresponsable de heridos y muertos. Si tiene un poco de sensatez, de respeto por los animales y sentido de cuidado por comunidad, debe emitir un decreto prohibiendo las cabalgatas en zona urbana”.

En el evento habrían participado unos 4.000 jinetes y, de acuerdo con lo denunciado por animalistas, muchos iban en estado de alicoramiento.

Catherine Morales, diputada del Valle y defensora de derechos humanos, informó en un video, el pasado 15 de junio, que “esta cabalgata se ha promovido como la más grande del país, para promover un Récord Guinness. Pero, en realidad, lo único que esto nos ha dejado son hechos lamentables, la cabalgata no ha terminado y tenemos un equino muerto”, manifestó.

La funcionaria calificó la cabalgata y lo ocurrido como “un irrespeto, una vulneración hacia los derechos de los animales; el jinete elige estar aquí, el equino no elige estar aquí. Por favor, exigimos compasión, consideración y respeto con los animales, esto no debería pasar y lo hemos previsto, lo hemos demostrado con los informes que hemos hecho con la veeduría ciudadana”.

De acuerdo con el Movimiento Animalista del Valle, la cabalgata cuenta más de 150 irregularidades para la atención de los caballos, 70 personas cabalgando en estado de alicoramiento, 14 equinos lastimados y un animal muerto.



¿Qué ha dicho el Tino Asprilla sobre esta cabalgata?

El exfutbolista ha sido duramente criticado tras conocerse el delicado estado de salud de varios equinos, pues animalistas reportaron que no solo un caballo murió, sino que otro fue mutilado. El Tino Asprilla figuraba como la imagen oficial de la Feria de Tuluá.

