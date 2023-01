Cada 3 horas esa chupadera: Maleja y Tatán sacuden las redes con este video no apto para malpensados

La publicación fue hecha por el motocrosista y en menos de cuatro horas ya contaba con cerca de 200.000 reproducciones. ¿Se le fue la mano pidiendo amor?

Para la mayoría de las mujeres ser mamá es una gran bendición. No diferente piensa Maleja Restrepo, quien en diciembre pasado dio a luz a su segunda hija: Macarena.

Sin embargo, hay un detalle poco simpático de esta etapa de la maternidad, y de lactancia, y es que poco suelen dormir los bebés en las noches cuando de alimentarse se trata. Esto llevó a que la actriz y presentadora caleña le hiciera un cariñoso reclamo a su pequeñita.



"Vea mi amor, en serio (risas). No me dejaste dormir en toda la noche, cosita. Esa tocadera cada tres horas, cada tres horas esa chupadera. No, vida, me dejas las puchecas todas babeadas ahí. En serio. No, amor, hay que bajarle un poquito, ¿sí?", expresó Maleja en un video.

En el post publicado por Tatán Mejía, esposo de la popular instagramer, inicialmente los internautas no pueden distinguir a quién iba dirigida la petición, lo que podría despertar morbo y suspicacias.

Pero, tras la curiosa solicitud, la cámara enfocó a la niña de menos de tres meses, cuyo tierno rostro no se percata de que están hablando con ella.