Cada vez más personas arriesgan su vida por ahorrarse el pasaje del bus

Pese a las campañas sobre el adecuado comportamiento en estaciones del Sistema de Transporte Masivo, muchos usuarios continúan colándose.

Estos ciudadanos no sólo se exponen a una multa. Además, arriesgan su vida por ahorrarse los $2.100 que cuesta actualmente el pasaje del MIO en Cali.

¿Por qué lo hacen? "Unos porque es tradición, falta de vigilancia, y otros porque no tienen para su transporte", opinó Mario Paz, usuario del masivo.

De acuerdo con cifras de autoridades, este año en la capital del Valle del Cauca se han impuesto 385 comparendos por ingresar o salir del SITM por sitios no autorizados. Esto equivale a 25 casos más que en todo el 2018, donde se registraron 361.

"Especialmente en horas pico, la facilidad, proceden a evadir el pasaje lo que hace que las patrullas de las troncales apliquen lo que corresponde al Código Nacional de Policía", explicó el capitán Albeiro Sierra, comandante del Sistema de Transporte Masivo de Cali.

Dicha sanción equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir $220.830, infracción que está consignada en el artículo 146 del Código de la Policía.

Multa a la que exponen ciudadanos como Diego Martínez, quien admite que lo ha hecho, pero por necesidad. "Se arriesga la vida y además de eso se pasa una pena tremenda cuando lo bajan de allá a uno", dijo.

El ingreso de personas a las estaciones, sin pagar el pasaje, le reporta al sistema pérdidas cercanas a los $50 millones, diariamente. Entre las estaciones donde se reportan más colados están La Ermita, San Bosco, Capri y Las Américas.